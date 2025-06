Un ploieștean rămas fără picioare nu are drept de însoțitor

„Numele meu este Andrei Niculae și sunt un pensionar necăjit din Ploiești. Doresc să-mi caut dreptatea și dumneavoastră sunteți ultimii cărora mă adresez, după ce statul m-a abandonat. Veniți să îmi vedeți situația. Dar anunțați-mă din timp ca să mă pot să mă târăsc până la ușă”. Sunt vorbele cutremurătoare ale unui bărbat de 68 de ani, fost subofițer, doborât azi de o boală cruntă: ateroscleroză. Cu ambele picioare amputate, ploieșteanul trăiește un coșmar. Singur și neputincios, a primit palmă după palmă din partea vieții și a autorităților. (VIDEO la finalul textului)

Încadrat în grad de handicap grav, omul nu are drept de însoțitor. Singura interacțiune cu DGASPC Prahova, povestește acesta, a fost în 2024, când i s-a cerut… „o poză pe whatsapp cu membrele amputate”.

După povestea lui Gheorghe Manta, bolnavul dependent de oxigen, lăsat fără ajutorul de handicap, un alt ploieștean, Andrei Niculae, se declară, astăzi, „terminat și învins”.

Omul povestește cu greutate că, timp de 33 de ani, a fost subofițer în Armată. După pensionare a crezut că va avea o bătrânețe liniștită alături de soție și că „se vor opri din goana nebună către…nicăieri”. Destinul i-a arătat, însă, altceva. În urmă cu patru ani, soția a decedat, iar el a trebuit să învețe să trăiască singur.

După furie, depresie, suferință și multe lacrimi, Andrei Niculae a mai primit o palmă dură. Omul a fost diagnosticat ateroscleroza arterelor extremităților cu cangrenă. În 2023 a suferit o amputație de antepicior drept, iar în 2024 i-a fost amputat și piciorul stâng.

Pentru că handicapul suferit este protezabil, ploieșteanul, deși aflat într-o situație cutremurătoare, a fost încadrat în grad de handicap grav fără însoțitor.

Fiecare mișcare, pentru el, înseamnă doar durere și chin

Milimetric își calculează pașii pe care îi face. O căzătură poate însemna, pentru el, sfârșitul. De aceea nu stă nicio secundă fără telefon. „Dacă mă dezechilibrez și cad, măcar să pot suna la 112”, povestește bărbatul.

„Nu am mai ieșit din casă din primăvara lui 2024. Nu mai știu ce gust are o mâncare caldă. Mi-e imposibil să dau drumul la aragaz. Ar însemna să iau mâinile de pe cadru, să îmi pierd echilibrul și să cad. Ca să iau ceva din frigider am o sacoșă pe care o agăț de cadru. Mă așez pe scaun, deschid ușa și pun în plasă sticla cu apă, iaurtul sau ce am de luat”, povestește Andrei Niculae, timp în care îmi și arată chinul pe care îl trăiește.

Nu a mai ieșit din casă de mai bine de un an

„Sunt singur și tare mi-e teamă că dacă mi se face rău sau o să cad, nu o să fie nimeni să mă ajute. Din casă nu am mai ieșit de mai bine de un an. Sunt ca un prizonier. Dacă stau așezat, partea superioară a piciorului drept, pe care îl mai am, doare și se învinețește. Trebuie să fac mișcare. Dar cum să fac mișcare când eu mă târăsc, practic, cu ajutorul acestor proteze” povestește, sacadat, Andrei Niculae.

DGASPC Prahova, instituție la care a depus actele pentru pensia de handicap, în valoare de puțin peste 700 de lei, a hotărât încadrarea ploieșteanului în grad de handicap grav, fără însoțitor.

„Nu e drept să nu primesc însoțitor”

„Am depus contestație deoarece situația mea este foarte gravă. Nu este drept să nu mi se acorde dreptul la însoțitor, în condițiile în care nu mă pot deplasa fără cadru și nu pot folosi proteza dacă nu e cineva care să mă ajute să o fixez pe bontul care a rămas din piciorul meu stâng.

Răspunsul la contestația pe care am făcut-o la Direcția Generală de Asistență Socială a venit după zece luni și a fost același ca și cel de la Prahova: încadrare în grad de handicap grav fără insoțitor.

„Mai mult mă târăsc”

Vă rog să îmi explicați care este „scuza” acestui sistem de stat care își lasă bătrânii în durere, în umilință și neputință? Comisia care a analizat cazul meu cum a evaluat situația? Alte picioare nu îmi mai cresc. Mă târăsc efectiv dintr-un colț în altul, mereu cu teamă să nu cad și să nu mă găsească nimeni. Doar eu și televizorul am rămas cei mai buni prieteni.

Nu am stabilitate, îmi folosesc brațele la capacitate maximă. Durerile sunt crunte. Lupt, însă, și sper, asta chiar dacă demnitatea și puterea mi-au fost zdruncinate. Mă simt umilit și necăjit. Sunteți ultima mea încercare de a-mi cere dreptatea. Apoi, nu am ce să fac… mă voi resemna”, mai spune, cu lacrimi în ochi, Andrei Niculae.

Un om pentru care fiecare zi nu e altceva decât o luptă pentru supraviețuire. Cu boala, dar și cu un sistem strâmb, care consideră că Andrei Niculae, în ciuda situației dramatice, se poate descurca singur.