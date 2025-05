De la preot paroh în New Jersey, la primar în comuna Păcureți

Multă vreme, lumea l-a știut drept părintele Ionuț Voicu. Din iunie, anul trecut, este primarul PNL al micii localități prahovene Păcureți. A lăsat deoparte veșmintele preoțești pe care le-a înlocuit azi cu salopeta de lucru. Într-o comună în care nu există nici măcar un leu pentru investiții, ci doar datorii de zeci de miliarde de lei vechi, „greaua moștenire” lăsată de fosta administrație, Ionuț Voicu a decis ca, în loc să se vaite, să găsească soluții.

A pus „umărul la treabă” și, cu ajutorul unei întregi comunități, reușește să miște lucruri. Asta chiar dacă, povestește el în glumă, alți primari „de birou” îl acuză că… strică piața.

Despre primarul Ionuț Voicu știam că se bazează pe donații și voluntari pentru a schimba fața comunei sărace cu 1.754 de suflete. A reușit să tragă conductă de apă în localitate, a toaletat copacii fiindcă „ne mâncau bălăriile”, construiește nu unul, ci două cabinete medicale în școli părăsite, iar acum lucrează de zor să asigure un acoperiș deasupra capului unei familii bătute de soartă.

Primarul care muncește inclusiv la săpat șanțuri

Când spun lucrează, nu înseamnă că el, primarul, dă dispozițiile, iar ceilalți execută. Ionuț Voicu muncește cot la cot cu voluntarii, inclusiv la săpat de șanțuri, indiferent de proiect. Importantă e finalitatea, iar „dacă am preluat o comună îngropată în datorii, trebuie să fac ce ține de mine să-i ajut pe oameni”.

Vinerea trecută l-am găsit pe primarul Voicu pe șantier. Nu stătea pe margine, muncea alături de vicele din comună și de voluntari pentru a turna fundația viitoare case a lui Georgian, un tânăr cu probleme de sănătate, și a tatălui acestuia, imobilizat la pat.

„Încercăm pe cât posibil să le aducem un strop de normalitate”, ne spune primarul în timp ce își scutură de praf „ținuta de lucru”.

Fostă școală părăsită, transformată în dispensar

Vreau să văd cu ochii mei și ce alte lucruri s-au mai făcut prin mica localitate rurală, cu bani din donații. Nu zice „nu” și îmi arată o fostă școală părăsită, unde va funcționa un cabinet medical și o sală socială.

Practic, în niște vremuri în care accesul la sănătate e tot mai greu, la Păcureți se construiesc, de fapt, două dispensare moderne. Asta în condițiile în care, potrivit CAS Prahova, Păcureți e una dintre comunele unde oamenii, mulți în vârstă și cu o sănătate șubredă, habar nu au cum arată un medic de familie sau un dispensar.

Primarul Ionuț Voicu îmi arată clădirea în care va funcționa cabinetul. „Era o paragină când am început lucrările…”, îmi zice.

În afară de acoperiș, mai exact învelitoarea metalică, pentru care au fost prevăzute niște fonduri din bugetul strâmtorat, tot ce s-a făcut, de la resurse de mână de lucru, materiale de construcție, utilaje, absolut totul s-a realizat cu donații și voluntari inimoși.

„Aici va fi cabinetul, aici o sală socială, aici o bază de tratament. Vom avea un medic și o asistentă. E mare nevoie de ei aici”, explică, cu modestie, dar și cu mult optimism, primarul Voicu.

În timp ce ne îndreptăm spre cea de-a doua școală lăsată în paragină, unde va fi deschis un al doilea dispensar, primarul Ionuț Voicu îmi povestește despre parcursul său în viață.

Despre cum niciodată nu s-a lăsat învins, despre cum întotdeauna a fost omul care a căutat soluții, nu scuze, despre cum „Dumnezeu iubește luptătorii, nu plângăcioșii”.

Ionuț Voicu, omul care a ridicat o biserică în stil maramureșean, în SUA

Mai bine de zece ani le-a fost alături enoriașilor din comunitatea româno-americană din Long Valley, New Jersey. A reușit acolo, pe continentul american, să ridice o biserică în stil maramureșean. Gândul lui Ionuț Voicu, pe atunci preot, a fost să închine lăcașul reîntregirii neamului românesc, eroilor neamului și eroilor de la Revoluția din 1989.

„Nu există viitor fără trecut. Nu există făptuirile noastre fără ale lor. Prin aceasta am avut gândul de a mărturisi și despre noi, românii, ca oameni.

Te simți împlinit să vezi nu numai că ai adus un monument arhitectural, ci și o parte din frumoasa noastră Românie”, povestește Ionuț Voicu, omul care mai spune că lăcașul funcționează și azi la adresa Long Valley, 132 California Rd., New Jersey 07853.

Din țară a adus șindrila, icoanele, catapeteasma și mobilierul.

Lemnul folosit a fost lemn american. Mâna de lucru a găsit-o în rândul muncitorilor mexicani, ori americani, iar pas cu pas, biserica maramureșeană din lemn a prins contur, ultima șindrilă fiind bătută în 13 ianuarie 2022.

După ani de zile petrecuți în State, după ce și acolo, peste Ocean, a muncit inclusiv în construcții, având propria firmă, fiindcă din slujirea lui Dumnezeu nu putea trăi, Ionuț Voicu s-a reîntors în comuna sa natală.

„Am trecut printr-un divorț, o poveste nu tocmai plăcută și am zis să revin acasă. Mi s-a propus să candidez și am zis „de ce nu? Dacă pot ajuta comunitatea din care provin, o să o fac și pe asta. Nu sunt dator cu nimic nimănui, nu sunt omul care să facă vreun compromis, nu pot fi șantajat și nimeni nu mă are cu nimic la mână.

Nu îmi e rușine nici cu sapa, nici cu lopata

Tot ce fac e transparent, deschis, cu și pentru oamenii din comuna asta necăjită. Am fost preot, am lăsat în urmă, zic eu, lucruri lăudabile. Acum sunt primar. Nu îmi e rușine nici cu sapa, nici cu lopata. În birou, dacă stau o oră pe zi, în rest, activitatea mea e numai în teren. Mâine, dacă nu aș mai fi primar, nu aș muri de foame.

Fac ce pot, cât pot și cu cine pot. Atât timp cât reușesc, nu pot decât să fiu mândru, chiar dacă sunt alți primari prin județ care spun că… stric piața și că nu dau exemplu bun cu atâta muncă fizică”, mai povestește Ionuț Voicu.

În tot acest timp îmi arată și cea de-a doua școală abandonată pe care și-o dorește tot dispensar. Tot cu bani din donații și tot cu forță de muncă pe bază de voluntariat.

Sătenii sunt împărțiți: unii ajută, alții doar se uită

Recunoaște că acolo, la Păcureți, sătenii sunt împărțiți în două tabere: unii contribuie care cum pot pentru binele comunei cu zero lei pentru investiții, alții preferă să se uite pe deasupra gardului cu brațele încrucișate și privirea mută de uimire.

Conductă de apă cu bani din donații

Îl mai întreb pe primarul din Păcureți care e cea mai gravă problemă cu care se confruntă comuna. Zâmbește… „Aveți timp să vi le spun pe toate?” Redevine apoi sobru și îmi zice scurt: apa. În urmă cu ceva vreme, acesta a lansat un mesaj pe rețelele de socializare în care a detaliat situația dificilă și a cerut ajutorul localnicilor și al persoanelor din afaceri pentru a sprijini acest proiect.

40 de mii de lei a costat conducta, iar punga cu bani a localității era și atunci, e și acum, goală. În plus a fost nevoie de de mână de lucru pentru săpatul șanțurilor. Primarul a găsit și bani și meseriași voluntari La lucrarea de înlocuire a conductei și-a suflecat mânecile și a fost „întâiul muncitor”.

Îl mai întreb pe edilul din Păcureți, pe final de vizită, dacă toate controversele apărute din cauza acestui fel unic al său de se gospodări îl afectează în vreun fel. Dă din umeri și zâmbește, semn că nu îi pasă de gura lumii.

„Atât timp cât am două mâini, două picioare și un cap pe umeri, nimic nu mi se pare nici înjositor și nicio vorbă nu poate să mă doboare. Șțiți cum e: câinii latră, ursul merge”, important e să se vadă ceva bun în urma mea. Asta e tot ce vreau, tot ce mă interesează cu adevărat”.