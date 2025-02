Pensionar din Ploiești, pus de ANAF să dea bani înapoi

Un fost cadru militar din Ploiești s-a văzut nevoit să înapoieze puțin peste 900 de lei, după ce a fost înștiințat că a încasat această sumă în mod necuvenit, în perioada iunie 2017 – noiembrie 2018. Omul a primit primit somație de la ANAF cu titlu executoriu și, de teamă, zilele trecute, a mers să plătească.

„Bună ziua, aș vrea să fac și eu publică povestea mea. Sunt pensionar militar de 10 ani și zilele trecute am primit un plic de la ANAF, cu executare judecătorească, cum am de de înapoiat suma de 923 lei, bani care mi-au fost dați după recalcularea pensiilor.

Nu mi se pare normală situația, nu îmi aparține eroarea de calcul. De teamă că aș putea ajunge să fiu executat silit, pe 21 februarie am plătit. Mi-au luat bani fără probleme, dar nu am primit nicio explicație. Sunt aproape 1000 de lei pe care îi aveam și noi strânși în casă pentru zile negre. Nu sunt singurul în această situație, consider că este o nedreptate să plătesc pentru o greșeala care nu a fost, nu este a mea”, ne-a spus ploieșteanul.

Casa de Pensii Sectorială a MAI și-a justificat decizia invocând faptul că pensia militară de stat cuvenită prahoveanului a depășit cuantumul stabilit de către Curtea de Conturi a României, rsepectiv plafonul de 85% din baza de calcul conform art. 30 din Legea 223/ 2015, după actualizarea cu 15% a soldei de funcție conform actelor normative în vigoare.