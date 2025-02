Criza gunoiului din Ploiești. Comunicat de presă SWO

C ompania SOLID WASTE OPERATION, care prestează serviciile de sortare (in cadrul Statiei de Sortare Boldesti Scaeni al carei proprietar este Consiliul Judetean Prahova) cat si de tratare mecano – biologica (In cadrul Statiei de Tratare Mecano – Biologica Ploiesti) a transmis următorul comunicat de presă:

Comunicat de Presa

DESEURILE COLECTATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI SUNT SI VOR FI TRATATE si SORTATE IN CADRUL STMB PLOIESTI si SS Boldesti Scaeni – INSTALATII DE TRATARE si SORTARE AL CARUI PROPRIETAR ESTE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

SOLID WASTE OPERATION SRL, in calitate de operator de salubritate desemnat in temeiul unei proceduri de achizitie publica care a avut ca efect incheierea unui contract de concesiune (contract nr. 10306/2019) al carui principal obiectiv este sa fie prestate serviciile de sortare (in cadrul Statiei de Sortare Boldesti Scaeni al carei proprietar este Consiliul Judetean Prahova) cat si de tratare mecano – biologica (In cadrul Statiei de Tratare Mecano – Biologica Ploiesti) in beneficiul prahovenilor, asigurând in primul rand cetatenii Ploiestiului ca nu va opri accesul operatorilor de salubritate autorizati in cadrul statiilor mai sus amintite.

Fata de declaratiile publice, calomnioase venite din partea domnului Primar Mihai Politeanu, declaratii in cadrul carora a prezentat opiniei publice documente ce privesc activitata comerciala a unor societati ce sunt parte dintr-un dosar penal aflat in curs de derulare, facem urmatoarele precizari punctuale:

Operatorul de colectare si transport al deseurilor municipale despre care am inteles ca a incheiat un contract de delegare cu Primaria Ploiesti nu este societatea Brantner ci o Asociere formata din societatea Brantner Servicii Ecologice SRL si societatea RoEco SRL. Acest lucru rezulta din adresa comunicata societatii noastre de catre societatea mentionata. Daca societatea Brantner este o societate care presteaza activitati specifice in domeniul salubritatii, societatea RoEco (roeco-srl) nu a desfasurat activitati specifice, nu este licentiata in domeniul salubrității, nu inregistreaza angajati si face parte dintr-un grup afiliat organizat in jurul societatii ECO CARE WASTE MANAGEMENT S.R.L. – fosta ROSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT S.R.L. (environment-care-waste-management Ionita Catalin) (al carui administrator a fost actionarul unic al ROECO si in prezent este numitul Ionita Catalin fost Direct Prahova al Rosal Grup). Aducem la cunostinta ca legaturile societatii Brantner cu societatea Rosal Sucursala Prahova dateaza inca din anul 2018, cand Brantner a actionat ca tert sustinator al societatii ROSAL Prahova in tentativa de adjudecare a activitatii prestate in prezent de societatea noastra. Societatea ROSAL Prahova prin intermediul Directorului Ionita a incercat timp de 3 ani sa obstructioneze activitatea STMB Ploiesti, predand deseurile colectate in mod nelegal in afara Sistemului de Management Integrat Prahova si fara respectarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, creand pierderi semnificative societatii noastre. Prin urmare suntem pregatiti pentru o noua incercare de preluare fortata si de santaj a acestui veritiabil grup infractional organizat de a crea o noua criza a deseurilor prin devierea deseurilor colectate la alte facilitati de productie, scopul fiind santajul adresat societatii noastre pentru predarea catre acestia si activitatii SS Boldesti si STMB Ploiesti, dorindu-se controlul total asupra serviciului de salubritate. Societatea noastra nu a refuzat si nu va refuza nici un operator de colectare si transport care doreste sa incheie in mod legal un contract cu noi. In acest sens am si purtat o corepondenta comerciala cu societea Brantner, nerefuzand vreodata incheierea unui contract de prestari servicii, ci solicitându-i documentele legale in baza caruia asocierea mentionata poate presta acest serviciu, documente care sa stea la baza incheierii unui contract de prestari servicii. Nu ne-a fost furnizat nici un document, nici macar contractul incheiat cu Mun. Ploiesti si nici autorizatia de mediu, acte esentiale in incheierea unui contract de prestari servicii. Reamintim ca societatea noastra poate presta activitatile specifice de tratare si sortare a deseurilor numai in temeiul unui contract de delegare de gestiune incheiat dupa caz cu unitatile administrative teritoriale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara care gestioneaza serviciile de salubritate, iar conform art. 18 din cadrul Legii 101/2006 este interzisă prestarea de către operatori a activităţilor de sortare, tratare şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deşeurile. Pana in prezent nu avem cunostinta sa fi fost organizata o astfel de procedura de catre UAT Ploiesti. De altfel precizam ca delegarea serviciilor de tratare si sortare a deseurilor trebuie efectuata in prealabil delegarii serviciilor de colectare si transport al deseurilor, lipsa contractelor de sortare, tratare si eliminare deseuri delegate in mod legal conducand la imposibilitatea eliberarii autorizatiei de mediu si deci la imposibilitatea colectarii si transportului deseurilor in mod legal. Aducem la cunostinta ploiestenilor ca in conformitate cu informarea ADI Deseuri Prahova, operatorul desemnat pentru colectarea si transportul deseurilor municipale, operator care si astazi preda aceste deseuri in cadrul SS Boldesti – Scaeni si STMB Ploiesti, este societatea BIN GO SOLUTIONS S.R.L., societate care va presta acest serviciu delegate in temeiul contractului 1792/2016 pana la data de 15.04.2025. In concluzie, deseurile municipale generate de ploiesteni vor fi sortate si tratate in continuare, evitand o criza a deseurilor in Mun. Ploiesti. In prezent mentionam ca STMB Ploiesti este o statie aflata pe raza Mun. Ploiesti, fiind cea mai moderna si facila statie de tratare a deseurilor, fiind singura Stație de acest tip care indeplineste conditiile art. 25 si art. 26 din cadrul OUG 92/2021. Astfel STMB Ploiesti si SS Boldesti – Scaieni, detin exclusivitate in prestarea serviciilor mentionate conform art. 9 alin. 1 lit. f si art. 29 alin. 2 lit. e din cadrul Legii 101/2006 privind salubritatea, pentru prestarea acestor servicii fiind adjudecat public si transparent contractul de delegare nr. 10306/2019. Prin urmare delegarea si prestarea acestui serviciu (cat si a altor servicii de salubritate) de alte societati este profund nelegala si ar putea conduce la creerea unui prejudiciu in mod direct cetatenilor Ploiesti estimat la 112.0000.0000 lei format din:

aproximativ 000.000 lei anual tarif de tratare a deseurilor incasat de alte societati in mod nelegal;

000.000 lei anual tarif incasat in mod nelegal pentru activitatea de colectare a deseurilor;

500.000 lei anual Consiliului Judetean Prahova pentru neincasarea redeventei aferente investitiilor realizate in cadrul STMB Ploiesti ,

, Prejudiciul cauzat proprietarului STMB Ploiesti si SS Boldesti – Scaeni in speta CJ Prahova: acesta va putea amortiza investitiile predate in cadrul SMID Prahova doar prin aprobarea unor tarife mai mari care sa conțină impactul diminuării cantității de deșeuri predate spre tratare către STMB Ploiești si SS Boldesti – Scaieni (valoarea totala a investiei fiind de 46.350.714 euro, fiind amortizata numai o perioada de 5 ani din aceasta investitie rezultand astfel un rest ramas neamortizat de 38.625.595 euro, din care suma neamortizata ce este aferenta Mun. Ploiesti este de aproximativ 9.656.298,75 euro (48.281.493,8 lei). Creerea a cestui prejudiciu estimat poate conduce la actionarea in instanta a beneficiarului fondurilor europene, in speță CJ Prahova, de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) pentru realizarea proiectului SMID cu repercursiuni asupra tuturor UAT-urilor din județul Prahova, demers care se poate finaliza cu returnarea banilor primiți pentru realizarea investițiilor.

Creerea a Reamintim faptul ca in cadrul proiectului SMID, CJ Prahova a beneficiat de fonduri Europene pentru realizarea in cadrul acestui proiect a unor capacități de tratare (STMB Ploiești si SS Boldesti – Scaieni) dimensionate pentru toate cantitățile de deșeuri generate in aria administrativa a județului Prahova si care ar urma sa trateze doar jumătate dintre acestea.

Totodata pe langa aceste repercursini grave, utilizatorii serviciului de salubrizare vor fi afectați, așa cum precizam mai sus, de creșteri ale tarifelor pentru tratarea deșeurilor, sortare si depozitare estimarea fiind ca tariful de prestație total sa se majoreze cu aproximativ 7 lei/luna/persoana pentru ceilalti utilizatori SMID Prahova.

Pentru susținerea motivului pentru care încă nu a fost semnat un contract cu Asocierea Brantner Servicii Ecologice SRL – Roeco SRL la aceasta data, atașăm răspunsul ADI Prahova in care se confirma calitatea de operator de colectare in Municipiul Ploiesti a societății BIN GO SOLUTION pana pe data de 15.04.2025. Menționăm calitatea noastră de concesionar al STMB Ploiești si SS Boldesti – Scaieni si faptul ca avem obligația de a respecta clauzele contractuale si legislația aplicabilă.

In final asiguram ca STMB Ploiesti, detine capacitatea de a prelua toate deseurile din cadrul jud. Prahova, fiind in prezent cea mai performanta statie de tratare a deseurilor municipale din tara, asigurand un grad de deviere de la depozitare de minim 54% din total deseurilor receptionate.

Conducerea SOLID WASTE OPERATION