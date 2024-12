Asociația Help Autism reclamă nereguli în procesul de alegere a reprezentanților pentru CES

Consiliul Economic și Social (CES) este cel mai înalt for de dialog social și civic instituit de Constituție. Printre cele mai importante atribuțiile ale sale se numără avizarea proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestor consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. Din CES fac parte 15 reprezentanți ai societății civile, în funcție de expertiză, aleși în urma unui proces de vot exprimat de ONG-uri în platforma VotONG.

Încă din anul 2010, Help Autism a susținut peste 3.300 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA (Tulburare de Spectru Autist) în programe de terapie desfășurate în cele 6 centre și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare și advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor. Asociația Help Autism este astăzi cea mai mare organizație dedicată cauzei din România, fondator al rețelei RO TSA formată din peste 180 de organizații în autism.

Nereguli cu privire la alegerea reprezentanților în Consiliul Economic și Social (CES)

Impunerea de condiții suplimentare, neprevăzute de lege, dublate de comunicarea defectuoasă cu organizațiile participante pune sub semnul întrebării integritatea procesului de alegere a reprezentanților societății civile în Consiliul Economic și Social

„București, 3 decembrie 2024 – Asociația Help Autism își exprimă profunda indignare față de respingerea validării candidaturii doamnei Daniela Bololoi, președinta Help Autism și a rețelei RO TSA (formată din peste 180 de organizații dedicate cauzei), pentru cel de-al treilea mandat consecutiv în Consiliul Economic și Social (CES), în urma unei proceduri greoaie, împovărătoare și netransparente, care a limitat nejustificat accesul electorilor și candidaților în platforma VotONG.

Procesul de înscriere și validare a fost afectat de prelungiri repetate ale perioadelor de înregistrare a asociațiilor și de validare a candidaturilor, ceea ce a condus la erori semnificative și confuzie în rândul participanților. Lipsa de claritate și transparență a întregului proces a generat dificultăți atât pentru candidați, cât și pentru organizațiile implicate, afectând în mod direct încrederea în corectitudinea acestuia.

Deși Asociația Help Autism și candidatul desemnat îndeplinesc toate cerințele legale și procedurale, candidatura a fost respinsă pentru lipsa unui document suplimentar neprevăzut de Legea nr. 248/ 2013, privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social sau de Regulamentul de organizare și funcționare al CES. În plus, cererea de completare a dosarului nu a fost adusă la cunoștința organizației în mod real și efectiv.

Comisia electorală a transmis o solicitare privind completarea dosarului de candidatură cu certificatul fiscal al asociației la o altă adresă de e-mail decât cea desemnată pentru corespondența oficială cu asociația și la care se purtase anterior corespondența privitoare la procedură. Mai mult, deși organizatorii aveau responsabilitatea de a garanta condițiile tehnice necesare pentru ca mesajele să ajungă corect la destinatari, notificarea respectivă a fost clasificată automat drept spam de filtrele antivirus ale serverului de e-mail al asociației și, în consecință, mesajul nu a ajuns la destinație, asociația prezentând Comisiei dovezi în acest sens.

Solicitarea unui certificat fiscal din partea organizațiilor participante excede cerințelor prevăzute de lege sau regulament pentru reprezentanții în CES.

Cu toate acestea, Asociația a făcut dovada îndeplinirii acestei condiții și a lipsei oricărei datorii către bugetul statului, imediat ce a luat cunoștință de solicitarea de completare și anterior demarării etapei exprimării votului prin platforma VotONG. Comisia electorală a refuzat însă revenirea asupra deciziei de respingere a validării candidaturii.

Un alt aspect important de menționat este faptul că și electorii au fost supuși, fără temei, unei proceduri complexe de înregistrare în platformele NGOHub și VotONG, care a devenit și mai greoaie și confuză din cauza amânărilor repetate. Posibilitatea exprimării votului a fost condiționată inclusiv de dovedirea depunerii bilanțului contabil aferent anului premergător celui destinat alegerilor, o asemenea limitare a dreptului de a-și alege reprezentanții fiind, în opinia noastră, nejustificată.

În aceste condiții, comunicarea defectuoasă din partea Comisiei electorale – transmiterea notificării la o altă adresă de e-mail decât cea oficială în relația cu asociația și clasificarea automată a acesteia drept spam – a împiedicat asociația să răspundă în termenul stabilit, ceea ce nu poate fi considerat o culpă imputabilă organizației noastre. În ciuda acestor obstacole, Asociația Help Autism a transmis documentele solicitate imediat ce a fost informată, dovedind conformitatea cu toate cerințele. Cu toate acestea, Comisia electorală a refuzat să reanalizeze decizia, ignorând argumentele și dovezile aduse, contrar principiului fundamental al bunei-credințe și ignorând obligația de a asigura o comunicare clară, corectă și eficientă cu toți candidații.

Asociația Help Autism consideră că acest incident reprezintă o gravă abatere de la standardele de integritate care ar trebui să caracterizeze procesul de alegere a reprezentanților societății civile în CES.

Lipsa de transparență și gestionarea defectuoasă a comunicării afectează în mod direct încrederea în instituțiile responsabile de asigurarea reprezentării corecte și echilibrate a societății civile.

Asociația Help Autism solicită public Comisiei electorale să revină asupra deciziei de respingere și să își asume responsabilitatea pentru erorile de comunicare care au condus la această situație. Validarea candidaturii doamnei Daniela Bololoi este o măsură necesară pentru a restabili încrederea în corectitudinea procesului electoral.

„Contăm pe sprijinul presei pentru diseminarea de urgență a acestui mesaj deoarece la finalul acestei zile, de 3 decembrie, se încheie procesul de vot. Doamna Bololoi este susținută de 49 de asociații și organizații la categoria social la care candidează, cel mai mare număr de susținători la această categorie. Acestea sunt asociații care au reușit să se înscrie ca electori în platforma VotONG și care au reclamat dificultatea întregului proces de înregistrare, cerând în repetate rânduri asistență la administratorii platformei.

Cu precădere în această perioadă de maximă importanță pentru democrația noastră, în plin proces electoral pentru alegerea reprezentanților în Parlament și a viitorului președinte al țării, corectitudinea, transparența și respectul față de valorile fundamentale ale unei societăți democratice nu sunt doar principii abstracte, ci repere esențiale care ghidează încrederea cetățenilor în instituții.

Modul în care sunt tratați reprezentanții societății civile reflectă, în ultimă instanță, angajamentul nostru colectiv față de o democrație autentică, incluzivă și echitabilă. Orice abatere de la aceste standarde afectează nu doar o organizație sau un candidat, ci întregul echilibru al proceselor democratice.” – reprezentanții Help Autism.

Până la acest moment, Asociația Help Autism a contestat respingerea candidaturii Danielei Bololoi pentru un nou mandat în CES nu doar către Comisia electorală a VotONG, ci și către Secretariatul General al Guvernului (SGG), însă nu a primit niciun răspuns până la ora trimiterii acestui comunicat.

Asociația Help Autism rămâne ferm angajată în promovarea drepturilor și intereselor societății civile și își rezervă dreptul de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura respectarea principiilor de echitate și transparență pentru o reprezentare autentică a societății civile în forurile decizionale.

Asociația Help Autism sprijină cu fermitate procesul de alegere a membrilor în Consiliul Economic și Social prin vot, considerând că acesta este un instrument valoros pentru reprezentarea societății civile. Cu toate acestea, în forma sa actuală, procesul este defectuos, greoi și lipsit de transparență.

Astfel, solicităm public clarificarea și transparentizarea procesului, precum și implicarea Secretariatului General al Guvernului și a tuturor ONG-urilor în acest demers cu respectarea procedurii transparenței decizionale. Asociația Help Autism își exprimă public dorința de a fi implicată în acest proces pentru a ne asigura de simplificarea și alinierea acestuia cu legislația în vigoare, astfel încât să devină accesibil și echitabil pentru toate asociațiile din România, indiferent de dimensiune sau resurse”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Asociației Help Autism.

