Zeci de pensionari din comuna Baba Ana, umiliți în fața Căminului Cultural

Situație revoltătoare într-o comună din Prahova. Zeci de pensionari așteaptă, la această oră, în frig, pentru ca primarul în funcție să descuie ușa Căminului Cultural, locul unde vârstnicii ar trebuie să se întâlnească cu poștărița care le înmânează pensiile. Din spusele oamenilor, edilul Ion Dragu refuză să facă acest lucru din motive pe care nici vicele Ștefan Isăcilă și nici pensionarii care îndură acum frigul nu le pot înțelege.

UPDATE: Primarul Ion Dragu a transmis că va permite accesul în Căminul Cultural, însă, „doar pentru 2, 3 zile”. „Poșta Română să închirieze pe viitor un spațiu, sau factorul poștal să meargă din casă în casă, că așa se procedează. Eu am secție de votare la Cămin și nu pot permite accesul, așa oricum”, a spus Dragu.

Imagini cu zecile de oameni în vârstă care stau la ușa Căminului Cultural ne-au fost trimise pe adresa redacției de către un pensionar înfuriat din cauza situației.

„Își bate joc de noi. Suntem oameni bătrâni, bolnavi, avem nevoie de bani, mai ales pentru medicamente. Luna aceasta avem o altă poștăriță care ne aduce banii, fiindcă cea cu care suntem noi obișnuiți (și care vine din poartă în poartă) este în concediu. Convenția a fost să ne întrunim toți pensionarii la Căminul Cultural să ni se dea banii. Cu ce drept ne tratează primarul în halul acesta?! Ieri, vicele a descuiat ușa, iar o parte din oameni au putut să își ridice pensiile. Azi, (n.red. 3 decembrie) primarul Dragu a spus că el nu dă nicio cheie și că nu îl interesează. S-a urcat în mașină, ce-i pasă lui, și ne-a lăsat ca pe ultimii oameni în frig”, ne-a povestit un localnic.

Am încercat să luăm legătura cu primarul Ion Dragu, însă, acesta nu a putut fi găsit. L-am contactat și pe secundul său, Ștefan Isăcilă, care ne-a precizat faptul că „ieri am descuiat eu ușa, azi, însă, nu mai pot face acest lucru. Nu pot să trec peste ce ordonă primarul. Nu am nicio explicație la ceea ce se întâmplă. Oamenii să aibă răbdare până se întoarce de pe teren domnul priamr și eu sper să se rezolve problema”.

