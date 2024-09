Cum arată căsuța din copac din Prahova care a devenit vitrală pe internet [FOTO]

Doi soți din București au construit în comuna prahoveană Bertea o căsuță într-un copac pe care o și închiriază prin intermediul platformelor de turism online. FOTO la finalul textului

- Publicitate -

Căsuța din copac, botezată „Cuibul de La sat” a fost construită de un meșter tâmplar din sat, în aproape 4 luni.

Andreea a povestit la Antena 3 că realizarea intregului proiect a durat și a costat considerabil mai mult decât ce aveau trasat în planul inițial, dar a meritat investiția.

„Am crezut că va fi aproape la fel ca o joacă de copii, că va dura și va costa puțin. În realitate, a durat de trei ori mai mult decât credeam și a costat bine peste ce ne așteptăm. Dar rezultatul final este cel puțin mulțumitor, am avut noroc de un loc cu o priveliște foarte frumoasă, cu multe dealuri care se văd prin geamurile mari, ne-a chinuit și costat toată șindrila bătută pe ea dar este surprinzător de bine izolată și, probabil pentru că are mulți copaci în jur care îi țin umbră și este o casă răcoroasă”.

- Publicitate -

Căsuța din copac poate fi închiriată pentru cel puțin două nopți, iar pe booking.com costă aproximativ 600 de lei/noapte.

Iată cum a descris proprietara căsuței povestea acesteia pe rețelele de socializare:

”Probabil ne nastem cu ceva de architect si constructor in noi, ne este intiparit genetic in mii de ani de cand oamenii nu mai traiesc doar in pesteri ci isi incropesc singuri un adapost. In copilarie, unul dintre jocurile care ne tineau uniti si preocupati pe perioade lungi de timp era sa ridicam, aproape an de an, casute din crengi si orice mai gaseam prin jur.

- Publicitate -

Rezultatul final conta prea putin, ne bucuram cateva momente de rezultatul muncii si apoi gaseam altceva de facut dar ideea de a ne incropi ceva aproape functional care ne-ar fi putut oferi adapost in cine stie ce situatie ne facea sa ne credem mai mari si mai capabili.

In fine, casuta care ne-a preocupat cel mai mult in copilarie a fost una construita intr-un copac, un arin de pe un deal unde mergeam des. Ne-a bucurat atat de mult incat a fost singura casa la care am revenit si anul urmator.

Este adevarat ca a fost si cea mai trainica si pentru ca am consumat la ea, spre bucuria parintilor, cateva maini de cuie, pretioase la vremea aceea. In amintirea acelei casute dar si pentru ca aveam multe solicitari de case pentru un cuplu ne-am incumetat anul acesta sa ridicam o casuta intr-un si, de fapt, pe un copac, un salcam suficient de gros dar putin cam inalt pentru ce aveam nevoie.

- Publicitate -

Am crezut ca va fi aproape la fel ca o joaca de copii, ca va dura si va costa putin. In realitate, a durat de trei ori mai mult decat credeam si a costat bine peste ce ne asteptam.

Dar rezultatul final este cel putin multumitor, am avut noroc de un loc cu o priveliste foarte frumoasa, cu multe dealuri care se vad prin geamurile mari, ne-a chinuit si costat toata sindrila batuta pe ea dar este surprinzator de bine izolata si, probabil pentru ca are multi copaci in jur care ii tin umbra si este o casa racoroasa.

A fost o provocare ca pe un spaţiu atat de mic sa aducem toate lucrurile de care cineva ar avea nevoie timp de cateva zile dar am reusit sa desenam un spaţiu de dormit mare, o baie spatioasa, o bucatarie cu tot ce trebuie, o zona de luat masa, un spaţiu de lucru, un fotoliu pentru citit, o mica prispa usor acoperita pentru zile ploioase, o bancuta afara aproape cocotata in copacul vecin si, surprinzator, un spaţiu de depozitare decent.

- Publicitate -

Ne-am straduit mai mult decat la orice alta casa sa gasim obiectele, corpurile de iluminat, chiuveta potrivite – pentru ca esti fortat sa te limitezi doar la cateva piese si nu ai spatiu de greseala, ne-am intrebat in ce culori si daca vopsim lemnul dar pana la urma am ales sa fie totul cat mai apropiat de natura si l-am lasat in cea mai mare parte natural. Mai avem de agatat afara un hamac, un leagan, de constuit undeva sub scara o mica zona de luat masa, dar deja noi si oaspetii nostri ne bucuram de mica noastra casuta in copac, o casuta plina de amintiri din copilarie dar mult mai utila decat cele de pe vremuri.

Galerie foto (sursa: booking.com)