Ploieșteanca Mihaela Ionescu, mamă a trei copii, are nevoie de cât mai mulți oameni buni aproape

De când se știe s-a chinuit prin spitale, după ce, încă de la naștere, a fost diagnosticată cu probleme cardiace. Ajunsă la 36 de ani, Mihaela Ionescu, din Ploiești, mamă a trei copii are acum nevoie de operația care o poate ajuta să ducă o viață normală. Femeia suferă de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, iar dacă amână intervenția chirurgicală, simptomele pornesc de la pierderi de memorie și leșin, până la punctul în care inima ar putea ceda.

Povestea ploieștencei este una de supraviețuire. Mihaela s-a născut cu o problemă congenitală de cord, pe care o ține sub observație de când se știe

„La fiecare dintre cele trei nașteri am avut alături atât medicul ginecolog, cât și cardiologul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trei copii sănătoși. Anul acesta, pe fondul unei răceli care nu îmi mai trecea, am mers la control și am aflat că problemele la inimă au revenit. Am o valvă înfundată, iar sângele nu pompează cum trebuie. Cardiomiopatie hipertrofică obstructivă este diagnosticul care mi s-a pus, iar operația poate fi făcută în străinătate sau la singurul centru din România, unde un medic se va încumeta la această intervenție.

Este vorba despre Spitalul Nord din București. Mi s-a spus că trebuie să ajung cât mai repede dacă vreau să îmi salvez viața”, povestește, cu greutate din cauza problemelor de respirație, Mihaela.

Femeia este programată pe 21 august și cea mai mare teamă a ei la momentul de față este că nu va reuși să strângă într-un timp atât de scurs banii necesari intervenției chirurgicale. Din salariul ei de manipulant marfă la un supermarket și cel al soțului, care este stivuitorist, sștie că nu are nicio șansă să adune cei 69.000 de lei care înseamnă pentru ea șansa la o viață normală.

Părinții femeii au făcut împrumut la CAR, conducerea supermarketului a sprijinit-o cu o sumă de bani, însă Mihaela Ionescu încă mai are nevoie de 50.000 de lei. Bani pe care trebuie să îi aibă în nici o lună de zile.

Ploieșteanca nu vrea decât să își poată crește copiii și să apuce să îi vadă mari. Oricine vrea să îi întindă o mână de ajutor poate face o donație în următorul cont:

Nume titular: Ionescu Mihaela-Daniela

Cont: RO25BRDE300SV54733543000

Moneda: RON