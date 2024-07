Raiul de la Pissiota, mănăstire pe care Iulian Nica, fondatorul „La Cocoș”, a decis să o sprijine necondiționat (FOTO)

La mănăstirea Pissiota din comuna Poienarii Burchii, timpul se scurge încet și întru credință. Cele șapte măicuțe care slujesc aici, alături de preotul duhovnic, scriu povești cusute cu rugăciune. Povești despre cum oamenii, prin oameni, înfăptuiesc minuni. Deși trebăluiesc de dimineață până seară, măicuțele de la Pissiota uneori se mai opresc să-ți povestească câte-o pildă. Una dintre ele despre cum s-au rugat neîncetat la Maica Domnului să le scoată în cale un suflet bun care să le întindă o mână de ajutor. Iar el, sufletul, a apărut. Iulian Nica, antreprenorul care a pus bazele supermarketului „La Cocoș” a poposit, acum doi ani, dintr-o întâmplare, în poarta mănăstirii. Iar de atunci, povestea cusută cu rugăciune a curs cât se poate de lin și frumos.

Aici, la Pissiota, se află icoana Maicii Domnului cu Pruncul, pictată pe lemn de stejar de Gheorghe Eftimiu, care în timp s-a dovedit făcătoare de minuni. Sfântul lăcaș mai este împodobit cu o frumoasă catapeteasmă adusă din Grecia, sculptată în lemn de trandafir și cireș. „În anul 1996, icoana Maicii Domnului a plâns trei zile și trei nopți. Și de atunci vedem, adesea, pe icoană broboane mici de lacrimi. Aici vine foarte multă lume cu diverse probleme. Celor care se roagă cu credință Maica Domnului le ajută în suferințele lor”, ne spune monahia Iustina Hotico.

Măicuțele de la Pissiota, inimoase și extrem de unite, reușesc să se autogospodărească. Au fost momente, însă, când grija banilor le-a doborât. Atunci, povestește monahia Iustina, am hotărât să ne rugăm Maicii Domnului să ne arate o cale.

„În urmă cu aproximativ 2 ani, Iulian Nica (n.red. fondator supermarket „La Cocoș”) a intrat în curtea mănăstirii. Mi-a spus că trebuia să ajungă în altă parte, însă pașii l-au purtat la noi. A simțit liniște și împăcare. Ne-a întrebat dacă ne poate ajuta cu ceva. Atunci am realizat că, de fapt, el a fost rezultatul rugăciunilor noastre. Cu ajutorul său au fost renovate și mobilate toate chiliile, plus tot ceea ce înseamnă hidroizolare și refacerea bucătoriei, periodic face pachete pentru pelerini, ne-a sprijinit cu montarea a 48 de panouri fotovoltaice și automatizarea clopotelor. Orice am avea nevoie, Iulian Nica este acel milostiv tainic, așa cum îl numim noi.

Tot ceea ce face, face fiindcă așa îi dictează sufletul, nu pentru ca cineva să afle. E-un om credincios, iar noi astăzi știm că avem un umăr aproape oricând ne-ar fi greu”, ne-a mai povestit monahia Iustina Hotico, cea care, spre finalul discuției, a mai ținut să adauge că, pentru oamenii locului, antrenprenorul ploieștean este „al doilea ctitor al mănăstirii Pisiota. Un om care face bine în liniște, dar care, cred eu, ar putea fi exemplu demn de urmat pentru cât mai mulți oameni cu putere financiară. Fiindcă, da, oamenii fac minuni prin oameni”, mărturisește monahia Iustina.

La mănăstirea Pissiota, munca se împletește cu mâinile împreunate în fața Sfintei Icoane. Timpul se scurge încet și întru credință. Iar cele șapte măicuțe care slujesc aici, alături de preotul duhovnic, scriu în fiecare zi povești cusute cu rugăciune. Cu oameni, pentru oameni și despre oameni și legătura lor indestructibilă cu Dumnezeu.