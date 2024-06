Bilete de tratament, pentru luna iunie, repartizate în Prahova. Aproximativ 5700 de cereri înregistrate în prima jumătate a anului 2024

Casei Județene de Pensii Prahova i-au fost repartizate, pentru finele lunii iunie, 340 de bilete, dintre care 48 sunt cu regim gratuit. De la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 5700 de cereri, în acest interval fiind repartizate 1.707 bilete de tratament, 219 dintre ele fiind gratuite.

Pentru a 9-a serie de plecare in statiuni, incepand din 26.06.2024, Casei Judetene de Pensii Prahova i-au fost repartizate 340 de bilete de tratament. Din acest total, 48 sunt cu regim gratuit (fiind acordate, potrivit legii, anumitor categorii de beneficiari – veterani, persecutati politic, persoane cu handicap etc.).

Trebuie precizat că repartizarea biletelor de tratament balnear nu se mai face in functie de ordinea depunerii cererilor (in functie de primul venit – primul servit) ci in baza unor punctaje pe care fiecare pensionar le obtine in baza unor criterii distincte – pentru pensionari, asigurati, persoane cu handicap sau beneficiari de legi speciale.

„În acest an, până în prezent, institutiei noastre i-au fost repartizate, în total, 1.707 bilete de tratament, 219 dintre ele fiind gratuite.

De asemenea, până la aceasta dată, la nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova s-au înregistrat aproximativ 5.700 de cereri pentru acordare a biletelor de tratament”, a preciat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Cele mai solicitate statiuni sunt Covasna, Pucioasa, Mangalia, Saturn, Băile Felix, Olanesti, Amara, respectiv cele cu profil reumatic si cardiovascular.

Cum sunt repartiate biletele de tratament

Până pe 1 septembrie 2024, data la care va intra in vigoare noua lege a pensiilor, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, criteriile de acordare a biletelor de tratament s-a păstrat.

Fiecare solicitant obtine un anumit punctaj in functie de:

cuantumul pensiei,

categoria de pensie,

frecventa cu care a mers la tratament balnear in ultimii 2 ani,

gradul handicapului (după caz),

Trebuie precizat că în ponderea punctajului nu mai are nicio relevanță data la care depune, la casa de pensii, cererea de acordare a biletului de tratament.

„Cererile trebuie depuse cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet de tratament.

În anul 2014, la propunerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și cu aprobarea Consiliului de Administratie a Casei Nationale de Pensii Publice s-a hotărât că durata sejurului să scadă de la 18 zile la 16 zile”, a mai precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Anul trecut, in 2023, s-au inregistrat aproape 9.000 de cereri pentru bilete de tratament si au fost valorificate doar 3.344, o parte dintre ele – 545, mai precis – fiind gratuite, si acordate, potrivit legii, anumitor categorii de beneficiari (veterani, persecutati politic, persoane cu handicap etc).

Unde pot fi înregistrate cererile

Casa Judeteana de Pensii Prahova inregistreaza cereri pentru bilete de tratament fie la sediul institutiei, fie prin e-mail la adresa office@pensiiprahova.ro.