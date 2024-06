Un alt caz de violență la o școală din Ploiești. Elevul agresor are doar 7 ani și este în clasa pregătitoare

Caz revoltător la o școală din Ploiești. Un băiat de doar 7 ani, elev în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, a reușit să bage spaima în colegii de clasă, dar și în învățătoare pe care, zilele trecute, ar fi lovit-o, potrivit spuselor conducerii unității. Direcția pentru Protecția Copilului Prahova urmărește cazul fiind trasate o serie de măsuri printre care consilierea psihologică a copilului, dar și cea parentală.

Băiatul de doar 7 ani își agresează fizic colegii, la nivel de clasă existând copii care refuză să mai meargă la școală, ori care urmează consiliere psihologică. Mai mult, sunt părinți care vor să îi transfere pe cei mici din cauza elevului bătăuș.

„Lovește, împinge, nu ține cont că e coleg sau profesor. Azi dimineață a fost adus de bunic pe care a început să îl lovească cu picioarele. Pe doamna învățătoare, zilele trecute, la fel, a lovit-o. Mâine am înțeles că dânsa se operează, are ceva probleme declanșate pe fond de stres.

Nu vrem decât ca acest copil, fiindcă este un suflet și el, să primească ajutor specializat pentru a-i fi rezolvate problemele comportamentale. Ne e milă de el, dar ne e milă și de copiii noștri care nu au nicio vină”, ne-au semnalat câțiva părinți.

Directorul insitituției de învățământ, Ovidiu Marian Ionescu, cunoaște situația și spune că a semnalat problema inclusiv la nivelul DGASPC Prahova.

„Ne-am întrunit al nivel de consiliu al școlii, am făcut ședințe cu părinții, am sesizat ISJPH, dar și Protecția Copilului. Este un elev problemă, însă, fără concursul familiei nu putem face nimic. Băiatul are nevoie de o diagnosticare corectă pentru a vedea ce putem să facem pentru a-l ajuta pe mai departe.

Am propus shadow (însoțitor) pentru el, fiindcă are dreptul la educație care oricare alt copil. Într-adevăr, însă, din cauza unuia singur nu este corect să sufere alți 23 de elevi. Tatălului i s-a propus, de la nivelul Inspectoratului, inclusive amânarea unui an de școală. Așteptăm de la părinți acte medicale prin care acest copil să primească un diagnostic din partea unui specialist. Nu am primit nimic încă. Este o situație neplăcută, trebuie să îi asigurăm și lui dreptul la educație, dar și celorlalți 23 de colegi care nu au vină pentru comportamentul violent al acestui băiat, a precizat Ionescu.

La nivel de Protecția Copilului, cazul este monitorizat de către asistenții sociali care au făcut inclusiv vizite la domiciliul băiatului.

„Ne-a fost adus la cunoștință acest caz încă din aprilie. Conform procedurilor de lucru s-a consituit comisia multidisciplinară, formată din reprezentanți ai școlii, ai Direcției, ai ISJPH. Au avut loc întâlniri la nivelul unității de învățământ, inclusiv cu părinții acestui copil, iar asistenții noștri au mers și la domiciliul familiei. S-au făcut o serie de recomandări, printre care consilierea elevului, dar și consilierea părinților de la care așteptăm răspuns cu privire la propunere. Cazul se află în monitorizare, urmărim să vedem dacă este nevoie de un alt fel de intervenție”, a precizat Corina Nicola, purtător de cuvânt DGASPC Prahova.