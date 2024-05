Elevii mai multor școli din Ploiești au devenit actori în lupta împotriva consumului de droguri

Elevii mai multor școli din Ploiești au devenit actori pentru o zi în lupta împotriva consumului de substanțe interzise. În sala „Marea Unire” a Palatului Culturii, sute de tineri au venit să vadă piesa „A doua șansă”, în cadrul proiectului Terapia prin teatru. A fost, de fapt, un manifest antidrog, în contextul în care statisticile negre arată că fenomenul consumului de droguri a „explodat” în România, iar campaniile de conștientizare ajung mai mult sau mai puțin la mintea și sufletul adolescenților.

Fiindcă teatrul este cea maa profundă expresie artistică, iar lupta trebuie dusă pe toate fronturile și prin toate mijloacele, arta poate fi un mod a a-i face pe tineri să realizeze cât de periculoasă este capcana consumului de stupefiante. Este opinia lui Lucy Vasilescu, profesor de psihologie la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Ploiești, cea care, de altfel, a gândit punerea în scenă a unei piese de teatru menită să ofere tinerilor o experiență complexă cu privire la abuzul de substanțe.

Actorii, 8 la număr, au fost elevi ai C.N. „I.L. Caragiale”, „C.N.Mihai Viteazul, C.N. „Nichita Stănescu” și Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu”

Anda, Robert, Costin, Teodora, Brianna, Paul și Alexandra au respectat scenariul scriitoarei Emilia Petrescu și s-au pus, preț de aproape o oră, în pielea unor consumatori de droguri, reuniți la o ședință de terapie în grup. Fiecare cu povestea sa, fiecare cu trauma, rușinea și teama de a recunoaște că sunt consumatori. Psiholog a fost actorul Teatrului „Toma Caragiu”, Paul Niculae.

Fiecare elev-actor a avut o poveste adânc înrădăcinată în realitatea zilelor noastre

„Am avut povestea consumatorului neglijat, cu părinții plecați la muncă în străinătate, am avut povestea consumatorului respins de familie din cauza unor rezultate proaste la școală, pe cea a tânărului care care fuge de acasă din cauza unor părinți exigenți și recurge la droguri, pe cea a tinerelor orbite de lumea modelling-ului, care cred că tot ce strălucește este aur și, foarte important, am mai avut povestea adolescentului care se refugiază în consumul de substanțe interzise din cauza faptului că îi este rușine de orientarea sa sexuală”, a precizat profesorul Lucy Vasilescu.

La finalul piesei, spectatorii au vrut să afle, printre altele, în cât timp se vindecă dependența de droguri sau rămâne „eticheta” de consumator abstinent

Prin implicarea directă în crearea și interpretarea piesei, elevii, atât cei de pe scenă, cât și cei din sală, au avut șansa de a aprofunda înțelegerea riscurilor asociate drogurilor și de a dobândi abilități esențiale pentru a lua decizii responsabile legate de propria lor sănătate fizică și mintală

La finalul piesei, sutele de participanți au putut adresa întrebări directorului Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, Claudia Bârsan. Adolescenții prezenți au vrut să afle dacă această adicție se vindecă fără ajutorul specialiștilor, care sunt persoanele ce pot ajuta real un consumator de droguri, dacă este respectată confidențialitatea atuncă când vorbim despre un tânăr toxicoman, dar și în cât timp se vindecă (dacă se vindecă) dependența de substanțe interzise sau rămâne „eticheta” de consumator abstinent.

„Au fost curioși, au văzut piesa, au trait emoțiile colegilor de pe scenă, am văzut în privirile lor că au înțeles și mesajul și au vrut să știe cât mai multe. Sunt sigură că în sală am avut persoane care, în cel mai bun caz, cunosc persoane consumatoare de droguri, ori care, la un anumit moment, s-au aflat în anturaje unde s-au consumat stupefiante.

E important că prin această piesă am reușit să îi facem pe tineri să își pună niște semne de întrebare și să ia cele mai bune decizii pentru ei dacă s-ar afla în situația de a pica pradă consumului de droguri. Fiindcă problema aceasta este una foarte gravă, un adevărat flagel. Vârsta tinerilor consumatori a scăzut undeva la 13 ani. Niște simple flyere sau campanii de informare nu sunt de ajuns. Trebuie pătruns în sufletul adolescentului, iar noi, prin această piesă, asta am încercat să facem și, zic eu, am și reușit”, a mai adăugat coordonatorul proiectului, prof. Lucy Vasilescu.