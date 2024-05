Întâmplarea unui prahovean aflat în vacanță la Vama Veche. ”M-au rugat să le iau bere, că țigări aveau”

Un prahovean a postat pe Facebook o întâmplare din Vama Veche, unde și-a petrecut vacanța de 1 Mai. Contactat de Observatorul Prahovean, acesta a declarat că a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la consumul de alcool și țigări al minorilor lăsați nesupravegheați.

”Intamplare 100% reala din Vama!

Aceasta este ultima mea seara in Vama Veche din acest sejur de 1 Mai.

Zic sa ma duc si eu spre Yuva si sa profit de moment.

In drum spre local eram intr-un apel telefonic…moment in care am fost abordat de 3 fete cu rugamintea sa achizitionez de la un magazin din apropiere …3 beri pentru ele.

Fete corecte!

Aveau banii pregatiti.

Adica nu trebuia sa le fac cinste.

Ma rog…berile erau pentru tatal uneia dintre ele…care vezi-doamne era pe plaja.

Pretext!

Desi au fost politicoase in abordare, mi-am permis sa le intreb ce varsta au.

Acum vine surpriza:

Cea mai mica dintre ele avea 13 ani iar celelalte doua aveau 15 ani.

Wtf?!

Le-am refuzat politicos si le-am explicat exact asa: “daca eu v-as lua alcool,la anu’ ne intersectam din nou si ma puneti sa va iau tigari si droguri!”

Replica uneia a fost sincera si spontana:

“Tigari avem!”

In fine…am plecat in pas grabit spre Yuva si gandidu-ma ce “parinti duri” am pentru ca la varsta lor deja dormeam la ora 22:00,ca nu stiam de tentatiile din Vama Veche si lista poate continua!

Pana la 25 ani,nu am consumat alcool.

Totusi…poate ca trebuia sa le iau un suc cu pai.

Poate ca intelegeau ceva…

Aaa…un aspect important este ca persoana cu care aveam acel apel telefonic a ascultat toata conversatia,deci am martor in caz ca parintii fetelor nu cred cele relatate de mine.

P.S.: Am apreciat ca mi s-au adresat cu pronume personal de politete!”