Ploieștiul pierdut. Cum sunt readuse la ”viață” clădirile demolate de comuniști

Fotograful Bogdan Vasilescu publică pe rețelele de socializare imagini din Ploieștiul de altădată. Acesta readuce la viață clădiri care au fost demolate mai ales în perioada comunistă, pentru a face loc unor clădiri administrative și comerciale, dar și blocurilor de locuințe.

Bogdan Vasilescu este unul dintre cei mai talentați fotografi din Ploiești. Acesta a fost premiat și la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023.

Detalii aici: Bogdan Vasilescu, fotograful care ne arată că Ploieștiul gri poate fi și frumos

De ceva vreme, Vasilescu postează pe pagina sa de Facebook imagini prelucrate cu Ploieștiul de altădată.

Iată câteva dintre acestea și explicațiile tehhnice ale fotografului:

Ploiestiul care-a fost… si care nu va mai fi niciodata: cladire veche, aflata pe o strada aflata in apropierea Palatului Administrativ, undeva pe la inceputul anilor ’70 (Palatul Administrativ se poate vedea in partea dreapta-sus a imaginii)

Am lucrat pe partea de colorizare, restaurare + imbunatatirea calitatii imaginii originale.

Ploiestiul pierdut… In continuarea seriei ‘PLOIESTI – TIME TRAVEL’…

Piata Libertatii (ulterior Unirii), asa cum era prin 1910.

(am adus cateva imbunatatiri imaginii la nivel de rezolutie + am reinterpretat colorizarea anterioara)

Arastaua cavafilor… presupun ca imaginea e din perioada interbelica, nu am extraordinar de multe detalii. Ca de obicei, am lucrat pe aspecte ce tin de colorizare, restaurare si imbunatatirea calitatii imaginii originale + bonus, cateva info de la Republica Ploiesti: ‘Tradusa in termenii de astazi, „arastaua cavafilor” ar fi insemnat cladirea comerciala a breslei pantofarilor si cizmarilor. Ca amplasament, constructia se afla aproximativ pe locul unde azi este ceasul electronic din fața Palatului Administrativ si se remarca prin stilul sau neo-gotic, dar si prin latimea foarte redusa. Inghesuita intre doua siruri de cladiri vechi (ambele care nu mai exista astazi), la parterul sau funcționau magazinele de incăltaminte, astfel ca una dintre straduțele inguste de langă imobil se numea chiar strada Pantofari. Cladirea a fost demolata in anii celui de-al Doilea Razboi Mondial.’

