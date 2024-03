”Am renunțat să mai donez sânge la Ploiești după o experiență neplăcută”. Reacția conducerii

Un cititor ne-a sesizat că a trecut printr-o experiență neplăcută în încercarea de a dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești. ”Modalitatea de lucru din prezent este inspirată din epoca comunistă: vii la 7,30, primești un bilet cu numărul de ordine, apoi aștepți cu orele să-ți vină rândul”. În replică, directorul centrului susține că nu are o altă posibilitate de a gestiona corect și de a onora dorința de a dona a tuturor oamenilor, prioritate având donatorii fideli.

Un cititor ne-a sesizat pe adresa redacției ce i s-a întâmplat atunci când a dorit să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești.

”Modalitatea de lucru din prezent, inspirată din epoca comunistă, presupune ca donatorul să vină la Centrul de transfuzie sanguină din Ploiești la ora 7.30 și să se încoloneze în șir indian la ușa centrului pentru a primi de la gardian un bilet cu numărul de ordine (de la 1 la 60). Cine vrea un bon de ordine cu număr mai mic, trebuie să fie prezent încă de la ora 7, asta în condițile în care activitatea efectivă a centrului începe la ora 8. Ai primit bon de ordine cu numarul 30, ghinion, ai de așteptat cel puțin 2 ore si jumătate, până după ora 10. Despre numarul 60 nici nu vreau să mă gândesc – are de stat minim 4 ore la coadă. Așa își respectă donatorii conducerea Centrului de transfuzie sanguină Ploiești.

P.S.: Am fost iar să donez sânge. Am parcurs toți pașii de mai sus. La ora 7.35 aveam bonul 22. Pentru a nu aștepta inutil în centru 2 ore am mers la recepție să anunt că voi reveni dupa ora 10. Doamnele, mirate de această cerere (obișnuite ca donatorii să aștepte ca oile în sală, cu orele) nu au schițat nici un gest. Văzând că vreau să ies din clădire, gardianul mi-a confiscat bonul de ordine”.

Acesta a solicitat conducerii centrului să facă demersurile necesate pentru ca donatorii să se poată programa online, așa cum se întâmplă la alte centre de transfuzie din țară, precu, Tulcea, Constanta, Arad sau Bucuresti, prin intermediu unor aplicații precum Donorium, unde numărul programărilor online a depășit 100.000.

La solicitarea Observatorul Prahovean, conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești a transmis următorul punct de vedere:

”Având în vedere creșterea de 4 ori a valorii tichetelor de masă acordate la o donare de sânge, în anul 2024 din primele zile a lunii ianuarie, am avut un număr foarte mare de donatori care s-au prezentat la centrul de transfuzie pentru a dona, în contrast cu anul 2023 și mai ales cu luna decembrie 2023, când extrem de puțini donatori s-au arătat dornici să doneze.

Creșterea valorii tichetului de masă a făcut ca donarea să devină extrem de atractivă și din punct de vedere material. Pentru că cererile de componente sanguine din spitalele județului Prahova sunt mult mai mici decât numărul de recoltări pe care ar trebui să-l facem în fiecare zi a anului 2024, conform numărului mare de donatori care se prezintă, am decis ca să limităm în fiecare zi donarea de sânge, ca să fie în concordanță directă cu cererea de componente sanguine.

In primele zile ale lunii ianuarie am limitat pur și simplu numărul de donatori, însă donatorii vechi și fidelizați ai centrului au fost extrem de ofensați și au cerut ca să îi primim cu prioritate pe dumnealor la donare, argumentand ca donatorii care n-au mai donat niciodată anterior acestei măriri valorice a tichetului de masă și care nu au ajutat centrul de transfuzie atunci când tichetul de masă era doar 60 RON, nu ar trebui luați doar pe considerentul acesta de interes material.

Am avut mai multe convorbiri cu donatorii noștri și împreună am decis ca să primim în fiecare zi doar donatori vechi care au donat în ultimii 5 ani. Insa s-au ivit și alte situații de creștere a stocului pe anumite grupe de sânge, iar în acest context am decis să limităm donarea chiar și a donatorilor vechi, pe grupele cu stoc în exces. Pentru a nu avea componente sanguine care să se învechească sau să expire am decis să limităm accesul la donare în fiecare zi între 50 și 70 de persoane acordând bonuri de ordine dimineața pe principiul primul venit primul servit.

Pentru că am implementat încă de la lansare aplicația Donorium și în centrul de transfuzie sanguină Ploiești, exista posibilitatea ca donatorii să se programeze, ceea ce era un lucru confortabil, pentru momentul în care nu erau mulți donatori, până în ianuarie 2024.

Odată cu mărirea bonurilor, foarte mulți donatori noi (în special) se programau prin aplicația Donorium și veneau în centru la ora programării, pretinzând să intre în donare înaintea tuturor celor vechi, care stătuseră la rând ca să ia un bon de ordine în limita numărului pe care decidem în fiecare zi, pentru că au ieșit discuții între donatorii vechi dintre care nu știu să folosească aplicația și donatorii inițiali mai tineri, care se programau prin aplicație (discuții cu tendință de a trece în vorbe și fapte nedorite) am decis ca să anulăm posibilitatea de programare a donatorilor prin aplicație, pentru că trebuie să fie echitate pentru toată lumea cu șansa egala de a lua un bon de ordine și de a respecta mulțimea de donatori care vin la prima oră să-și ridice bonul de ordine, ca să se încadreze în numărul de donări, propus spre recoltare în ziua respectivă.

Din păcate dumneavoastră ați nimerit în acest context, în care noi împreună cu donatorii vechi am decis să suspendăm programările; mai mult cred că a fost o neînțelegere la Fisier, deoarece mulți donatori fac exact ca dumneavoastră: își iau bon de ordine și vin mai târziu să doneze. Doamnele de la fișier nu au reacționat în niciun fel, la faptul că le-a spus că veți veni mai târziu, pentru că sunt obișnuite cu așa ceva.

Faptul că domnul gardian v-a rugat să-i dați bonul de ordine, este tot o neînțelegere: el a crezut că doriți să nu mai donați în ziua respectivă si v-a rugat sa inapoiati numaru.

Regretăm situația creată dar nu avem altă posibilitate de a gestiona corect și de a onora corect dorința de a dona a tuturor oamenilor. Cresterea foarte mare a valorii bonului de masa a creat aceasta situatie iar noi nu vrem sa nedreptatim pe nimeni.

Dorim să avem alături de noi populația, să înțeleagă că nu putem recolta mai mult sânge decât se cere în spitale, deoarece noi lucrăm doar pentru pacient și trebuie să asigurăm sângele potrivit, pacientului potrivit, la momentul potrivit.

Nu ne permitem luxul de a recolta sânge, mai mult cât pot primi spitalele, de a-l lăsa să expire. Nu facem risipă de bani și material biologic. Anul acesta, indiferent de ce vom decide să facem pentru a gestiona excesul de donatori, vor exista foarte multe nemulțumiri.

Căutăm însă soluția care să fie corectă pentru toată lumea, indiferent dacă știe sau nu să folosească o aplicație, indiferent dacă are sau nu un telefon inteligent care să-i permită descărcarea acestei aplicații. Vă mulțumim pentru înțelegere, Dr. Georgeta Hanganu”