Cum te ajută dulciurile să slăbești? Metoda lui Leonard Chelboiu, instructor de fitness din Ploiești

Leonard Chelboiu, instructor de fitness din Ploiești și creatorul programului Mentality, explică în ce măsură până și dulciurile te pot ajuta să slăbești.

Te-ai intrebat vreodata cum te ajuta dulciurile sa slabesti? Stiu ca suna un pic ciudat! Ce urmeaza sa iti spun e exact motivul pentru care majoritatea oamenilor esueaza in procesul lor de slabire!

Si o sa iti expun 2 situatii, a lui Sorin si a lui Ionut:

Ambii au aceeasi greutate, isi doresc sa slabeasca si sa se simta mai bine in corpul lor!

Au inceput sa faca sport si sa isi organizeze mai bine alimentatia! Sorin incepe sa aibe niste rezultate spectaculoase!

A renuntat complet la zahar, la fast-food, patiserie si dupa prima luna reuseste sa dea jos 5 kg!

Ionut, in schimb, nu a fost atat de strict, a mai mancat ceva dulce, a mai mancat si un fel de mancare care ii place si dupa o luna a reusit sa dea jos doar 2 kg.

In luna a doua, Sorin simte ca totul il copleseste, se gandeste numai la felurile de mancare care ii placeau inainte si la dulciuri.

Ba chiar ajunge in unele zile sa nu mai poata sa se abtina si mananca necontrolat dulciuri si fast-food…

La finalul lunii a 2-a renunta complet, spunand ca nu poate sa reziste in felul asta si in decurs de o luna revine la greutatea initiala…

Ionut continua si in a 2-a luna sa pastreze aceleasi obiceiuri: Mananca in 80-90% din cazuri alimente sanatoase care ii hranesc corpul si in 10-20% din cazuri mananca lucruri care ii plac.

Se obisnuieste cu stilul asta de viata si spune ca poate sa continue asa pentru tot restul vietii.

In luna a 2-a mai slabeste 2 kg si la fel si in luna 3!

Situatia de mai devreme e exact situatia prin care trec majoritatea oamenilor si e fix lucrul care nu ii lasa sa slabeasca pe termen lung si sa mentina niste rezultate bune.

E mentalitatea : Totul sau nimic!

100% conform unui plan sau deloc..

Si e fix motivul pentru care esueaza!

Daca vrei sa slabesti pentru tot restul vietii si sa nu te mai ingrasi la loc uita de ideea de „dieta”!

Doar schimba modul in care mananci in majoritatea timpului si cand simti, mananca ceva care iti place! E despre obiceiurile pe termen lung! Nu despre eforturi enorme pe termen scurt! Stilul de viata sanatos e un maraton, nu un sprint!

