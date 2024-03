Ce pensionari vor primi în plus 1200 de lei după recalculare. Exemplul dat de șeful Casei de Pensii

Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat că după recalcularea pensiilor, care va intra în vigoare la 1 septembrie, veniturile multor români vor crește semnificativ. El a explicat la Antena 3 câți bani va câștiga un fost angajat, de meserie tâmplar, care acum care o pensie de 2.192 după 36 de ani de vechime în muncă.

”Un fost tâmplar la Antepriza construcții-montaj are în momentul de față 36 de puncte contributive. După recalculare, va ajunge la un venit lunar de 3.624 lei, deci o diferență de 1.432 lei în plus. Așadar, de la 1 septembrie, pensia lui va crește cu 65,33%”, a explicat şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, joi, la Antena 3 CNN.

Potrivit noii legi a pensiilor, actualul punct de pensie va fi înlocuit de un punct de referință. Astfel, cuantumul pensiei se va determina prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință, notează avocatnet.ro.

Valoarea punctului de referință va reprezinta raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

Prima valoare a punctului de referință este stabilită la 81 de lei, după majorarea cu 14% de la 1 ianuarie.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale, care se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic, cu numărul de puncte de stabilitate.

Ce sunt punctele de stabilitate? Sunt puncte suplimentare pe care le vor primi cei ce au stagii de cotizare mai mari de 25 de ani. Mai precis, pentru stagiul de cotizare realizat de peste 25 de ani contributivi se va acorda un număr de puncte de stabilitate, astfel:

0,5 puncte – pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

0,75 puncte – pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

un punct – pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Recalcularea pensiilor se va face din oficiu, adică nu va trebui cerută de pensionari și se vor lua în considerare drepturi precum ore suplimentare, prime sau al 13-lea salariu.

Dacă în urma reclaculării va rezulta o reducere a venitului se va menține în plată pensia actuală, astfel încât niciun pensionar nu va avea o pensie mai mică.

