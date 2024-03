Oameni nemulțumiți că nu pot dona sânge „pentru o rudă”. Răspunsul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești

Încă de la începutul anul 2024, de când valoarea tichetelor de masă pentru donatorii de sânge a crescut la 280 de lei, Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești, ca și alte centre din toată țara, s-a confruntat cu o problemă: excedentul de donatori de sânge. Există mult mai mulți donatori decât nevoia reală de sânge și componente sanguine și atunci centrele de transfuzii din țară sunt nevoie să facă un management corect al stocurilor.

Iau doar cât este nevoie, nu fac risipă. La Ploiești s-a decis că donatorii fideli, care au ajutat cu sângele lor și în perioadele în care nimeni nu venea să doneze pentru că suma era prea mică și neatrăgătoare, să aibă prioritate. Lucru, dealtfel, corect și de bun-simț. Nu toți înțeleg însă corect acest lucru și, sub pretextul că donează „pentru o rudă” nu înțeleg de ce sunt refuzați la donare.

Înainte de a exista acest excedent de donatori, spitalele trimiteau donatori la centre pentru anumiți pacienți care urmau să intre în operații complicate. Nu mai este nevoie acum, așa că s-a renunțat la această practică. Sânge este și nu este normal să se ia peste cantitatea necesară.

Unii posibili noi donatori acuză Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești de „discriminare” pentru că se primesc la donare doar donatori vechi, fideli, care au venit să doneze atunci când spitalele aveau nevoie, și nu pentru bani.

Mesaj de la cititor privind „discriminarea” de la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești

„Bună ziua! Și scuze de întârziere, vreau să vă spun că în țara românească suntem discriminați total și cu asta vreau să încep ce am pățit azi. În jurul orei 9,30 m-am prezentat la centrul de transfuzie sanguină să donez sânge pt o rudă care se operează. Țin să precizez că eu și soțul nu am donat niciodată sânge.

Ne prezentam la fișier, dăm cărțile de identitate, la care doamna de la fișier, pe un ton foarte arogant, ne întreabă AȚI MAI DONAT SÂNGE VREODATĂ? Răspunsul a fost nu! Atunci nu puteți dona sânge, că au prioritate cei care au mai donat, așteptați până la ora 11,30. Dacă mai sunt locuri, vă primim dacă nu, ne pare rău.

Am plecat și am revenit la ora 11:40. La fișier dăm cărțile de identitate și primim același refuz, că au prioritate doar cei care sunt donatori, cu toate că nu mai era nimeni la rând. Explicăm doamnei că vrem să donam sânge pt cineva din spital și ne răspunde sec, nu mai este nevoie de sânge în spitale, că suntem full și ne-a transmis încă o dată că au prioritate doar donatorii. Și ceilalți suntem discriminați pe ce motiv?

Suntem români nu avem altă etnie, doar vrem să ajutăm, Ferească Dumnezeu de un dezastru, o calamitate, că atunci când vor cere să donam, nu voi mai dona niciodată, pt că suntem tratați de niște angajați ca și cum am fi ultimi oameni, ultima spiță de la roată, discriminare totală.

Întrebarea mea este, dacă am o grupă sanguină foarte rară și este nevoie de sângele meu pt un pacient? De unde știe doamna de la fișier că poate sunt unul cu un RH negativ sau care are o grupă rara și chiar le trebuie pt pacienți?

Țin să precizez încă o dată că suntem 100 la 100 ROMANI SI NU FACEM PARTE DIN NICI O ETNIE. Dimineață, la rând nu erau decât cei cu școala de șoferi pt analize, din câte am observat, și multe persoane de etnie romă, că pt ei muncim să-i ținem pe ajutor social, carduri pt alimente și pt transfuzie sanguină. Și aici am încheiat să vă spun ce am pățit și nu cred că suntem singuri care pățesc așa ceva, poate se vor autosesiza cei din conducerea centrului de transfuzii și nu vor mai face discriminări toți suntem egali.

Răspunsul conducerii Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești

„Regret nespus nemulțumirea și disconfortul creat acestor oameni care au dorit să ajute. Datorită creșterii valorii tichetului de masă acordat la donare (de patru ori) și numărul donatorilor care s-au prezentat de la începutul anului a crescut foarte mult.

În primele zile ale anului am primit „fără discriminare” pe absolut-absolut toți donatorii care s-au prezentat și care au fost eligibili, în ideea de a reface stocurile după luna decembrie, când am avut foarte puțin donatori, datorită faptului că se anunțase această mărire și foarte mulți oameni au așteptat ca să doneze după 1 ianuarie.

Pentru că stocurile de componente sanguine au fost refăcute, au devenit confortabile și chiar mai mari decât necesarul de componente sanguine cerut de spitale, ne-am văzut obligați să luăm decizia de a reduce numărul donatorilor acceptați la donare.

Nu putem recolta mai mult sange și nu putem produce din acesta mai multe componente sanguine decât este necesar pentru a acoperi cererile venite de la spitale. Nu putem risca să avem stocuri mari de componente sanguine, care să expire, sau să avem componente sanguine pe care să le dăm la spital aproape de perioada de expirare, adică să dăm componente sanguine vechi pacienților din spitale.

În primele zile de la luarea acestei decizii de restricție, am limitat pur și simplu numărul donatorilor, indiferent dacă erau inițiali sau donatori vechi, fidelizați.

În mai multe zile donatorii vechi fidelizați au venit să discute cu noi și s-au arătat nemulțumiți și ofensați (pe bună dreptate) că nu îi primim la donare și că primim donatori noi, care nu ne-au ajutat niciodată (ca dumnealor) atunci când valoarea bonului era nesemnificativă, neglijabilă (la 60 RON).

Discutând cu donatori și mai ales cu donatori vechi, care au susținut cu sânge Centrul de Transfuzie și atunci când nimeni nu venea să doneze pentru 60 RON, pentru că noi am considerat că este corect și cinstit față de donatorii noștri vechi și fideli să fie primiți cu prioritate, am încercat să comunicăm donatorilor inițiali că, pentru moment, îi temporizăm, si ne vom schimba politica atunci când stocurile de componente sanguine vor scădea.

Am comunicat spitalelor starea de fapt creată datorită creșterii valorii cardului de masă și am rugat spitalele să nu mai trimită aparținători, pentru că avem suficienți donatori pentru moment.

De la o zi la alta urmărim stocurile de componente sanguine, pe grupe de sânge și am avut multe zile în care ne-am văzut obligați ca să nu primim la donare chiar și donatori vechi, dacă aveau anumite grupe la care stocul era mare și pentru care nu erau solicitări din spitale.

Marea majoritate a oamenilor au înțeles că noi recoltăm sângele pentru a prepara componente necesare pacienților și că, împreună cu dumnealor, lucrăm doar pentru pacient și pentru ceea ce pacientul are nevoie.

Nu ne permitem, ca profesioniști, să recoltăm sânge pe care ulterior să îl rebutăm datorită expirării; ca profesioniști suntem obligați să facem un management corect al stocului de componente sanguine și să asigurăm doar ceea ce se cere în spitale.

Nu putem risipi bani și material biologic doar ca să nu avem reclamații. În situația dată orice decizie am lua și orice am decide să facem, dacă limităm numărul de donatori vom fi criticați indiferent de decizia noastră, dar ca profesioniști nu putem risipi material biologic și bani doar ca să nu fim criticați.

Regretăm că unii medici nu au fost informați sau că la dumnealor nu a ajuns informația, că avem în acest an mai mulți donatori și că nu mai este nevoie să trimită membrii familiei să doneze.

În toate județele există un număr mare de donatori care se prezintă în fiecare zi la centrele de transfuzie.

Având în vedere faptul că grupele care au iar Rh-ul negativ sunt în număr mai limitat, pentru toți donatorii care vin și peste numărul de bonuri de ordine (50-70, în funcție de stoc) pe care le dăm dimineața la 7:30, nu punem restricție la donatori care au Rh negativ, tocmai ca pacienții să aibă componente sanguine și, în caz de grupă mai rară, pacienții să aibă componente sanguine, indiferent de grupa și Rh-ul dumnealor.

Regret că donatorii care sunt refuzați, percep refuzul ca un gest de aroganță și ca un gest de nepolitețe pentru dumnealor. Nu dorim acest lucru, dorim ca să avem populația alături de noi și să înțeleagă că sângele și componentele sanguine nu le recoltăm pentru noi ci doar pentru pacient.

Domnii care au făcut sesizarea ne-au comunicat prin intermediul dumneavoastră că, atunci când va fi nevoie de sânge, dumnealor nu vor mai veni să ajute pentru că au fost refuzați acum. Refuzul pe care l-au primit acum nu a fost direcționat contra dumnealor nu discriminăm pe nimeni.

Nu este prima dată când restricționăm numărul de donatori, am făcut-o și în perioada pandemiei explicându-le oamenilor că trebuie să doneze atât cât este nevoie pentru pacienți. (Atunci erau mulți donatori deoarece cu declarația de mers la donare se putea ieși din casă, dar nu se făceau operații pentru că paturile din ATI erau rezervate doar pacienților COVID)

Marea majoritate a oamenilor au înțeles atunci mesajul nostru și am putut gestiona corect situația; sperăm să reușim și acum să facem la fel;

Ne pare nespus de rău pentru nemulțumirile pe care le creem, fără vina noastră, oamenilor care vin să ajute.

De curând au fost adoptate niște măsuri legislative care doresc să aducă mulțumire donatorilor, dar care vor crește implicit numărul de donatori, situația noastră va fi iarăși dificilă și mai complicată.

Nu există o decizie pe care sa o adoptăm, să fie corectă științific și benefică pacientului, orice decizie va crea nemulțumiri, noi vrem însă să luăm decizia corectă pentru a servi pacientul, care este scopul muncii noastre.

Niciun aparținător nu și-ar dori ca pacientul: ruda, prietenul pe care-l are în spital, să primească sânge vechi sau expirat. Dorim să avem înțelegerea publicului, pentru că este posibil ca la un moment dat să se renunțe la orice beneficiu material acordat la donare.

În acel moment cu siguranță vom avea alături de noi o mare parte din populație, după cum va fi cazul, dar vom avea alături de noi mai ales, mulți din donatorii noștri fidelizați, pe care acum îi primim cu prioritate.

Ne-am sesizat de nemulțumirea oamenilor că nu pot să doneze atunci când doresc dumnealor și nu avem soluția perfectă, încă. Ne pare rău pentru disconfortul creat și așteptăm sugestii pentru a lua decizii corecte pentru toată lumea, dar prioritar pentru a ajuta pacienții din spitale cu sânge și componente proaspete și mai ales pentru a nu risca să avem componente sanguine care să expire, risipind astfel un material biologic valoros.

Vă mulțumim pentru înțelegere și regretăm disconfortul creat multor persoane datorită numărului prea mare de oameni dornici să doneze”, a transmis doamna doctor Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.