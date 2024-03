Lista indemnizațiilor care au crescut la 1 martie

Indemnizatia de somaj si alte masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca aplicate de ANOFM care se raporteaza la Indicatorul Social de Referinta (ISR) cresc de la 1 martie 2024. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), rata inflatiei pentru 2023 este de

10,4%, astfel ca ISR creste de la 598 de lei la 660 de lei. Drept urmare, indemnizatia de somaj precum si alte masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca, aplicate de ANOFM, se majoreaza astfel:

1. Indemnizatia de somaj va creste cu 62 de lei lunar pentru fiecare persoana. Acest

drept se calculeaza astfel: valoarea ISR in vigoare la data stabilirii indemnizatiei de somaj,

la care se adauga, dupa caz, o suma calculata prin aplicarea asupra mediei veniturilor care

constituie baza de calcul a indemnizatiei de somaj pe ultimele 12 luni in care s-a realizat

stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare).

2. Indemnizatia de somaj acordata absolventilor institutiilor de invatamant si

absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap (50% din valoarea ISR, in

vigoare la data stabilirii acesteia) – crestere de la 299 lei la 330 lei lunar.

3. Prima de insertie acordata absolventiilor institutiilor de invatamant si absolventii

scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la

absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu

norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni (de 3 ori valoarea ISR in vigoare la

data incadrarii) – crestere de la 1.794 lei la 1.980 lei.

4. Subventia acordata angajatorilor care incadreaza tineri cu risc de marginalizare

sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de

solidaritate (o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai

mult de patru ori valoarea ISR, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea

duratei contractului de solidaritate) – cresterea subventiei lunare, pentru fiecare persoana

incadrata, va fi de la maximum 2.392 lei la maximum 2.640 lei.

5. Stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care incadreaza in munca elevi

si studenti pe perioada vacantelor (50% din valoarea ISR in vigoare) – cresterea

subventiei lunare, pentru fiecare persoana incadrata, va fi de la 299 lei la 330 lei.

Precizam ca aceasta majorare se aplica de la 1 martie si pentru persoanele ale caror

drepturi au fost stabilite anterior acestei date.

sursa: Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă