O ploieșteancă își strigă indignarea: „Jalnic să ai în fiecare zi imaginea omului de la semafor…”

Ploieștiul este un oraș care decade pe zi ce trece în ultimii ani. În fața valului de nepăsare manifestat de autorități ne simțim cu toții neputincioși. Scriem și tragem semnale de alarmă degeaba. Facem sesizări și solicitări zilnic… în zadar. Din când în când, se mai rezolvă câte ceva, dar este doar „o picătură într-un ocean”.

Ultima sesizare ne-a venit astăzi, din partea unei ploieștence care a ajuns în culmea disperării. Zi de zi, are de a face cu aceeași imagine, a unui… Ploiești neputincios, care cerșește milă și care i se arată în toată diformitatea sa.

„Bună ziua!

Mă adresez dvs., ca și cetățean, pentru a vă aduce spre informare că zilnic, dimineață de dimineață, mă mâhnește nepăsarea autorităților din Ploiești.

În fiecare intersecție a Municipiului Ploiești există un cerșetor, un om cu un handicap, o persoană care se aruncă pe mașină să îți steargă parbrizul mașinii…

Dacă suni la poliție ți se spune cu sictir, că nu avem ce să le facem! Oare nu e mai ușor să iei o caschetă de bani, să stai la birou să aștepți să se termine programul pentru a pleca acasă, decât să iei atitudine?

La semaforul din intersecția de la Catedrala Eroilor, zilnic se regăsește un individ, cu un handicap vizibil la membrele inferioare, care se plimbă printre mașini, fără pantaloni, evident pentru a-și arăta defectul și a impresiona.

Mă întreb, și iertare pentru îndrăzneală, daca nu avea *** ar fi umblat fără chiloți? Și autoritățile din Ploiești ar fi fost la fel de neputincioase?

Jalnic să ai în fiecare zi imaginea omului de la semafor, să nu mai vorbim de gunoaiele de pe străzi, de oamenii care dorm pe străzi, etc.

Va mulțumesc pentru susținere și sper să se faca ceva cu acești oameni, pentru imaginea acestui frumos PLOIEȘTI! Semnatara acestei sesizări, Roncu Irina”, a fost mesajul cititoarei.

Imaginea cerșetorului de la intersecția cu Catedrala Eroilor este imaginea unui Ploiești cu un management defectuos, care nu are soluții. Nu are soluții pentru gunoaie, pentru gropile de pe străzi, pentru cerșetorii mai mult sau mai puțin deformați. Nu are soluții pentru câinii fără stăpân, pentru oamenii fără adăpost. Nu are soluții pentru locurile de parcare sau pentru construcțiile ilegale. Și lista poate continua.

Solicităm, pe această cale, un punct de vedere reprezentanților poliției și primăriei pentru că, ultima dată când am verificat, legile României incriminau cerșetoria astfel:

Articolul 326 din Codul penal al României prevede că fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, este o infracțiune, care se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 ani.

Și chiar dacă acești cerșetori, care au împânzit Ploieștiul, nu au capacitatea de a munci, autoritățile sunt obligate să ia măsuri în privința lor.