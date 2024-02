Apel pentru viață al unui bărbat de 34 de ani, din comuna Iordacheanu, tată a doi copii: „Inima mea are o capacitate de doar 22% de a pompa sânge”

La doar 34 de ani, Nicolae Constantin, un tânăr de 34 de ani din comuna prahoveană Iordăcheanu se luptă cu o boală a inimii extrem de gravă: insuficiență cardiacă cu disfuncție sistolică severă de ventricul stâng. La ora actuală, cordul acestuia are o capacitate de doar 22% de a pompa sânge, oricând putând surveni moartea subită. Medicii de la spitalul Floreasca i-au recomandat prahoveanului transplant de inimă, însă, „aș avea de așteptat aproximativ un an, iar riscurile sunt enorme, inclusiv să mor pe masa de operație”, povestește, speriat, bărbatul, tată a doi copii de 4, respectiv 5 ani.

Boala, ne-a spus Nicolae Constantin, a moștenit-o genetic de la tatăl lui care s-a atins din viața la vârsta de doar 49 ani.

„De patru ani mă lupt pentru fiecare zi. Vreau să fiu alături de copiii mei, să îi pot crește. Mi-a fost deja implantat un defibrilator cardiac, în urma cu 3 ani la Institutul Clinic Fundeni, care are rolul de a mă proteja de o moarte subită.

În momentul acesta, inima mea mai are capacitatea de 22% de a pompa sânge, fracție de ejecție se numește. La controlul din luna ianuarie, anul acesta, medicii mi-au spus că se impune transplantul de inimă. Am fost trecut pe lista de așteptare, în speranța că voi găsi un donator compatibil.

Dincolo de faptul că aș avea de așteptat un an pentru găsirea unui donator decedat, vă spun sincer că îmi este extrem de teamă. Pot muri pe masa de operație sau se poate ca organismul meu să respingă organul implantat”,ne-a mărturisit prahoveanul.

Disperat, acesta a căutat o alternativă menită să îl ajute. Speranța lui stă la medicii de la un spital privat din Brașov, unde i-ar putea fi implantat un aparat numit CCM Heart Failure Device, montat lângă inimă și care are rolul de a o ajuta să funcționeze în parametri normali. „Acea fracție de 22% se poate dubla într-o perioada destul de scurtă, 1-2 ani, iar șansele de a fi un om funcțional sunt ridicate”, ne-a mai spus Nicolae, care, chiar dacă suferă de această boală gravă, continuă să muncească pentru a-și crește cei doi băieți.

Ca în numeroase alte cazuri, costurile pentru montarea acestui dispozitiv sunt extrem de ridicate pentru posibilitățile materiale modeste ale familiei, care a vândut cam tot ce se putea vinde pentru a strânge banii necesari.

„E vorba de 22.500 euro. Am vândut de prin casă tot ce aveam de valoare. Am scos și mașina la vânzare. Prietenii m-au ajutat și ei cu cât au putut. Ideea este că programarea a fost făcută pentru data de 17 martie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, mi-au zis medicii. Și asta pentru că, dacă acest parametru de 22% cât are inima mea capacitatea de a pompa sânge scade sub valoarea de 20% implantarea dispozitivului nu mai este posibilă”, ne-a mai mărturisit prahoveanul.

Cine are posibilitatea de a ajuta cu o sumă cât de mică menită să-l ajute pe Nicolae Constantin să ducă o viață normală, poate face o donație în următoarele conturi:

REVOLUT -0735176743 SAU

RO58BREL0005518825510100

RO05RNCB0381098152370001- Titular – Constantin Nicolae