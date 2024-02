O prahoveancă acuză Protecția Copilului că nu i-a eliberat certificatul de handicap grav fiului ei. Reacția instituției

O prahoveancă din comuna Șoimari, mamă a trei copii, dintre care unul încadrat în grad de handicap sever, s-a trezit în situația în care i-a fost suspendat contractul de însoțitor persoană cu dizabilități. Pentru că i-a expirat certificatul de handicap, David, băiatul femeii, în vârstă de 14 ani, diagnosticat cu autism, nu primește nici alocația de stat acordată copiilor cu dizabilități, în cuantum de 719 lei.

Daniela C. spune că s-a prezentat la Comisia de Evaluare a persoanelor cu handicap din cadrul DGASPC Prahova, pentru reînnoirea certificatului de handicap al fiul său.

„Mi s-a spus că nu există medic pentru reevaluare. Am avut toate actele în regulă, am mers cu băiatul, dar pe 25 ianuarie a expirat certificatul. Din această cauză pe luna trecută, în loc să primesc 2250 de lei, am primit 1800, salariul de însoțitor, iar copilul a primit alocația pe care o primește un copil normal, adică 295 de lei, loc de 719 lei. Nu e normal.

Am trei copii, pe David cu handicap grav. Îi cresc singură și acum stau cu teama că nu o sa am ce le pune pe masă. Am renunțat la serviciul meu pentru a fi însoțitor pentru fiul meu. Am sunat continuu la Protecția Copilului să înțeleg de ce această situație, să primesc o explicație”, ne-a povestit femeia.

Explicația celor de la DGASPC Prahova este aceea că femeia a făcut solicitare pentru reevaluare și a adus dosarul de-abia pe 23 ianuarie, adică cu două zile înainte să expire certificatul de handicap al copilului.

„Legea spune că aparținătorul trebuie să facă acest lucru cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea certificatului, nu cu două zile cum s-a întâmplat în cazul de față.

Este o procedură care se respectă, niște pași ce trebuie urmați, iar asta nu se face de azi pe mâine. Ne pare rău de situație, însă, doamna de-abia din martie va primi banii integral după ce va face inclusiv la Primărie solicitare de anulare a deciziei de suspendare a contractului de muncă în calitate de însoțitor. Precizăm tuturor persoanelor aflate în situații similare să respecte termenii legali pentru a nu se trezi în situația în care să le fie tăiate drepturile bănești”, a precizat Corina Nicola, purtător de cuvânt DGASPC Prahova.