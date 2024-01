Ce pensie va încasa din toamnă un fost angajat cu 35 de ani vechime în muncă

De la 1 septembrie vor intra în plată pensiile recalculate după noua lege. Cei care, după recalculare, vor avea pensii mai mici, nu vor pierde bani, rămânând în plată suma cea mai mare. În schimb, angajații care au lucrat în domenii în care au fost plătiți cu salariul minim pe economie, precum comerț sau industria textilă, vor avea venituri mai mari.

Recent, șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu a explicat cum se va calcula pensia unui bărbat care a fost angajat la o fabrică de industrie textilă, acumulând o vechime în muncă de 36 de ani. La acest stagiu de cotizare se adaugă perioada în care se cumulează stagiul militar sau perioada în care a încasat ajutorul de șomaj, de exemplu, în cazul respectiv fiind vorba de 9 ani.

.„Pe lângă cele 40 de puncte pe care le-a acumulat calculând această pensie exclusiv pe contributivitate o să adunăm și acele puncte de stabilitate. Între 25 și 30 de ani de contributivitate sunt cu 0,5 puncte pentru fiecare an x 5 este egal cu 2,5 puncte.Pentru perioada între 30 și 35 de ani avem 0,75 de puncte pentru fiecare an, este vorba de 5 ani, avem 3,75 puncte. Ce depășește 35 de ani de contributivitate, se adaugă câte un punct în plus. El având 36 de ani, mai adăugăm un punct. Pentru cei 9 ani și patru luni perioade asimiliate, se dau 0,25 de puncte, rezultând 2,25 puncte. Dacă adunăm aceste puncte de stabilitate ne dau 9,5 puncte de stabilitate”, a declarat șeful Casei de Pensii, potrivit ziare.com.

Potrivit acestuia, totalul punctelor contributive calculate efectiv pe principiul de contributivitate este de 40,17296 la care se adaugă și cele 9,5 puncte de stabilitate.

„Rezultă 49,67296 acesta este numărul total de puncte prevăzut de Legea 360/2023. Acest număr total de puncte se înmulțește cu valoarea punctului de referință, care va avea valoarea de 81 de lei, începând cu 1 septembrie 2024, și ne dă 4.024 de lei. Pensia lui actuală în plată este de 2.634 de lei. Va fi o creștere de 65%”, a explicat Daniel Baciu.

