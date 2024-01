Locuitorii de pe strada Salinei, din Slănic, disperați din cauza surpărilor masive de teren: „Toată munca mea o ia la vale”

După localnicii de pe străzile Florilor și Curcubeului, din Slănic, și proprietarii imobilelor de pe strada Salinei sunt terorizați din cauza surpărilor de teren care le distrug casele. Ajunsă la 67 de ani, Dumitra Stan plânge și își freacă mâinile a neputință când vede că locuința în care a trăit de când se știe se surpă de la o zi la alta, fisurile din pereți s-au transformat îna devărate cratere, iar ușile din interior nu se mai închid decât prin metoda „ciorapul”.

- Publicitate -

„Trăiesc de-o viață în această casă. Aici m-am născut, aici vreau să mor. Problemele sunt vechi, dar situația se agravează de la zi la zi. E greu, dar nu-i pasă nimanui. Toată munca mea o ia la vale. Cui să îmi mai strig disperarea?

Am 67 de ani și să-mi văd locuința în care am râs și am plâns, în care am trăit toată viața mea, că se dărâmă din temelii, e cumplit”, ne-a spus, neputincioasă, femeia.

În situația Dumitrei Stan mai sunt și alte familii care locuiesc pe strada Salinei din Slănic

Diana Dragomir, azi în vârstă de 27 de ani, a semnalat distrugeri la locuința sa încă din anul 2019. Suntem în 2024, iar locuința tinerei arată ca după bombardament. Tavane care stau să cadă, pereți care au căpătat cratere imense, o structură de rezistență care…nu mai rezistă.

„Bunicii mei au construit casa de la zero, ei cu mâinile lor. Când eram mică, mamaia îmi povestea adesea că, atunci când „închega” la casă s-a tăiat, și, deși durerea nu o simțea, sângele era peste tot, acolo unde acum este holul casei noastre. Spunea adesea că-i o casă făcută cu sângele ei.

„Sufletul meu s-a rupt în două asemeni casei noastre”

Să ai peste 70 de ani și să vezi locuința pentru care ai muncit o viață întreagă că se dărâme și să nu poți face nimic, este ceva ce nimeni nu ar trebui să experimenteze vreodată. Sufletul meu s-a rupt în două asemeni casei noastre. Totul se destramă puțin câte puțin.

Toți spunem mereu că nouă nu ni se poate întâmpla asta. Așa gândeam și eu, mie nu mi se va întâmpla niciodată asta, nu voi fi niciodată în situația în care casa în care am crescut îmi va cădea, la propriu, în cap. Am crezut greșit. Luni întregi am cerut la toate instituțiile abilitate care pot face ceva.

- Publicitate -

Un domn de la primărie mi-a spus să nu mai pun atâta suflet, că-i doar o casă…Pentru mine nu-i doar o casă…pentru mine e acasă”, mărturisea tânăra, în urmă cu ceva vreme, parcă resemnată.

În ceea ce-i privește pe localnicii de pe străzile Florilor și Curcubelului, Prefectura Prahova, după ce a evaluat situația la fața locului, a reiterat măsurile impuse încă din 4 decembrie, anul trecut, referitoare la „remedierea imediată a situației pentru a garanta siguranța locuitorilor și a bunurilor”.

Pe 4 decembrie 2023, în urma unor petiții, a fost numită o comisie pentru constatarea efectelor calamităților naturale produse în orașul Slănic, zona străzilor Florilor și Curcubeului, iar după vizita în teren, comisia a recomandat atât proprietarilor, cât și U.A.T-ului, o serie de măsuri luate cu caracter de urgență.

- Publicitate -

La jumătatea acestei luni, craterele de aproximativ 2,5, 3 metri, apărute în curțile proprietarilor afectați, au fost asupate, ca o soluție provizorie, cu argilă compactată.

Locuitorii au fost și ei relocați în vederea efectuării lucrărilor de consolidare. Măsuri similare așteaptă acum și localnicii de pe strada Salinei, disperați că, în orice moment, casele lor se pot face una cu pământul, iar ei pot fi chiar prinși înăuntru, sub dărămâturi.