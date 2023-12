Peste 230 de copii din Drăgănești au primit daruri de la voluntarii Catedralei Naționale [FOTO]

Peste 230 de copii din Prahova au primit, în această săptămână, daruri de la Moș Crăciun. Pachetele au fost pregătite de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale împreună cu membrii Comandamentului Componentei Aeriene din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene.

- Publicitate -

Ajutoarele lui Moș Crăciun au ajuns și la copii Grădiniței cu Program Normal din Drăgănești, precum și la elevii Școlii Gimnaziale din aceeași localitate. Cei mici i-au primit pe vizitatori cu poezii și colinde.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a menționat: „Caravana faptelor bune continuă să aducă bucurie copiilor din mediul rural. O activitate impresionantă, iar zâmbetul copiilor, ochii lor frumoși când primeau câte un cadou este, poate, energia noastră, a tuturor. Marea mea bucurie a constat în faptul că ni s-au alăturat militari din cadrul Forțelor Aeriene Române.

Cu cât mai multe persoane se implică și sprijină activitățile de voluntariat, cu atât mai mulți oameni vor putea fii sprijiniți. Astfel, bucuria celor ce ajută se dăruiește celor ce primesc, odată cu darurile oferite, iar bucuria celor ce primesc se vede și pe chipurile celor ce dăruiesc. Este bucuria pe care Domnul Iisus Hristos o dăruiește tuturor, atât celor ce primesc cât și celor ce dăruiesc, căci numai <<Dăruind, vei dobândi!>>.”

Comandor Valeriu Burciu, Comandamentul Componentei Aeriene: „Sperăm din tot sufletul că am reușit să facem fericiți copiii din comuna Draganești, Prahova. Cooperam frecvent cu voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale, iar de aceasta dată avem convingerea că am contribuit și noi la bucuria semenilor. Fiind in preajma sărbatorii Nașterii Domnului, urăm tuturor Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

„Tot timpul discutăm cu elevii noștri și le spunem că de fapt Crăciunul nu înseamnă doar cadouri. Crăciunul înseamnă mult mai mult, înseamnă ce avem în suflet, ce purtăm cu noi zi de zi. Sper ca elevii noștri să înțeleaagă semnificația acestei sărbători și să o poarte cu ei de-a lungul vieții”, a precizat profesor. Mihaela Vâlcea, director adjunct.

„Ne-am bucurat de vizita voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale și a militarilor din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene. Copilașii noștri s-au bucurat în apropierea Nașterii Domnului de aceste cadouri binevenite pentru comunitatea noastră.”, a spus Pr. prof. Mihail Daniel Ristea, Școala Gimnaziala Drăgănești, județul Prahova.

- Publicitate -

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei „Implică-te, împreună reuşim mai mult!”