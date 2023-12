Spectacol de Crăciun pentru persoanele cu dizabilități la Teatrul Toma Caragiu: Emoție, bucurie, conștientizare

Aseară, 12 decembrie 2023, în sala Teatrului „Toma Caragiu” a avut loc spectacolul de Crăciun pentru persoanele cu dizabilități, spectacol organizat de Asociația Persoanelor cu Dizabilități Prahova. „Este abia prima dată când facem asta. Sperăm să mai putem organiza și anul are vine”, spunea Marius Chereș, președintele Asociației Persoanelor cu Dizabilități Prahova.

Astfel, sala de spectacole a Teatrului „Toma Caragiu” a găzduit aseară evenimentul de Crăciun dedicat persoanelor cu dizabilități. Din păcate, din cei peste 150 de participanți așteptați, au venit aproximativ jumătate. De ce? Nu pentru că nu și-au dorit să fie acolo, nu pentru că nu și-au dorit să se bucure și ei de spectacolul ce le era dedicat. Nu au venit pentru că, la ora la care se termina spectacolul nu mai aveau cu ce să ajungă acasă. Trist dar adevărat…

„(…) Trebuie să facem în continuare tot ceea ce putem, să căutăm bucurie în fiecare clipă din viața noastră, în toate lucrurile pe care le facem și, cu toate că mulți dintre noi au multe motive de întristare, de dezamăgire, este vremea când trebuie să le depășim și, împreună, cred că suntem mai puternici!”, i-a încurajat pe cei prezenți, în debutul spectacolului, Marius Chereș.

Spectacolul de la Teatrul „Toma Caragiu” a fost un eveniment frumos și cald

Spectacolul de colinde și piese de Crăciun a animat atmosfera în sala de teatru. Imediat după debutul spectacolului publicul a început să reacționeze, să se simtă bine și să interacționeze cu prezentatorul și artiștii.

Evenimentul a fost organizat pentru persoanele cu dizabilități și pe scenă au urcat artiști consacrați care, timp de peste o oră au încântat cu adevărat publicul cu melodiile interpretate.

Emoționant a fost gestul lui Nico, marea noastră artistă, care a cântat live, ca toți dealtfel, și a coborât de pe scenă în public pentru a fi alături de oameni și pentru a relaționa cu aceștia într-un mod cald și direct.

Am stat până la final și m-am bucurat de tot ceea ce spectacolul a oferit. Mi-a făcut mare plăcere să îmi aduc aminte de iernile de altădată, cu ninsori și cu zăpadă, dar și de colindele și cântecele de Crăciun românești, tradiționale.

Am ascultat cu plăcere cântecele de iarnă internaționale, în interpretarea artiștilor noștri și am intrat în atmosfera de sărbătoare. Atât de tare am intrat că, atunci când am ieșit din teatru, nu înțelegeam de ce nu este zăpadă pe jos… „Ninge iar, ninge iar. Ninge, ninge iar/ Ninge iar, ninge iar. Ninge, ninge iaaar…”, îmi suna încă în urechi… probabil de-aia mă așteptam să văd zăpadă afară… 😊

Am râs, împreună cu toți cei prezenți, la glumele prezentatorului privitoare la luminițele de sărbători din Ploiești, dar aici aș avea o remarcă de făcut… pentru că dacă nu aș găsi ceva de cârcotit, nu aș fi eu. Consider că mare parte din conexiunea prezentator – public s-a pierdut prin faptul că glumele au fost citite de pe foaia de hârtie pe care acesta o avea în mână.

Cred că mult mai repede ajungi la publicul auditor dacă vorbești liber, dacă interacționezi real cu publicul, fără acea „barieră de hârtie”, care a fost prezentă în permanență în timpul prezentării. Dar, una peste alta, chiar a fost frumos… foarte frumos!

Puțini cei veniți… poate data viitoare vor fi mai mulți

Aceasta este speranța organizatorilor, aceasta este și speranța mea. Au fost puțini prezenți aseară, cred că nici jumătate din locurile teatrului nu au fost ocupate. La plecare a avut loc sesiunea de fotografii, în foaierul teatrului.

„Îmi pare rău că nu au venit mulți din cei care trebuiau să vină. Asta mi-a stricat seara. A fost frumos, mi-aș fi dorit să vadă și ei, că pentru ei am organizat… (…) E complicat însă cu transportul pentru mulți, pentru că sunt împrăștiați…”, spunea Marius Chereș.

Nu este mai puțin adevărat că pentru mulți dizabili a ieși din casă este o adevărată provocare. „Îi iau cu japca de multe ori, că le e frică, le e rușine. Își pun multe bariere mentale și eu caut să le dărâm, îmi sunt prieteni…”, mai povestea președintele Asociației Persoanelor cu Dizabilități Prahova.

Oamenii cu dizabilități din Prahova întâmpină mari bariere, și nu doar mentale, când este vorba de a se deplasa din casă. De la problemele întâmpinate la urcarea în mijloacele de transport în comun, unde, de multe ori, sunt la mâna celorlalți călători, până la traversarea străzilor care nu sunt prevăzute la trecerile de pietoni cu rampe adaptate lor, așa cum există în țările civilizate. Și atunci nu cred că trebuie să fie de mirare, pentru nimeni, prezența scăzută la spectacolul dedicat lor. Nici măcar aici, mulți dintre ei nu au putut ajunge…

Cât mai multe evenimente de acest gen pentru conștientizare

Consider că este nevoie de cât mai multe evenimente dedicate persoanelor cu dizabilități pentru a atrage atenția opiniei publice și autorităților locale. Spectacolul de aseară a fost primul de acest gen din Ploiești. Festivalul „Noi Împreună”, din vară, dedicat persoanelor cu dizabilități, a fost primul de acest gen.

Se pare că anul 2023 a constituit o premieră pentru multe evenimente, semn că lucrurile încep să se miște, iar persoanele cu dizabilități încep să se vadă și să se facă auzite.

Este nevoie de integrarea lor în viața comunității și de măsuri luate de administrație pentru a le fi facilitată deplasarea și, astfel, integrarea.

De asemenea, în opinia mea, este nevoie de o colaborare puternică între asociațiile de profil din Prahova pentru că doar împreună pot realiza ceva. Împreună pot fi mai puternici.

Spectacolul de aseară, de la Teatrul Toma Caragiu, a fost un spectacol de care s-au bucurat toți cei prezenți în sală, persoane cu dizabilități, aparținători sau simpli invitați. A fost frumos și a demonstrat că se poate organiza și la noi ceva pentru persoane defavorizate.

Felicitări organizatorilor și sper că vor mai urma și alte evenimente de acest gen!

Nimic din ceea ce s-a realizat nu ar fi fost posibil fără sprijinul administrației, al artiștilor și, bineînțeles, al Teatrului „Toma Caragiu”. Sponsorii evenimentului au fost: Pecef Tehnica, Spoting SA, Systembau SPS, Fimplast, Supermarket La Cocoș, Selgros, Arena Auto, Mainfreight UPRUC-CTR SA.