Doi super-artiști au devenit soliști concertiști ai Filarmonicii din Ploiești

Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești anunță colaborarea cu doi dintre cei mai cunoscuți soliști concertiști din România. Este vorba de pianista Diana Ionescu și de marele violinist Remus Azoitei.

Filarmonica „Paul Constantinescu” și-a mărit echipa, pianista Diana Ionescu devenind unul dintre soliștii concertiști care ne încântă inima cu interpretările lor extraordinare.

”Un câștig uriaș pentru colectivul nostru să avem printre noi un artist desăvârșit și un profesionist precum Diana” este mesajul conducerii instituției de cultură din Ploiești.

Educația pe care a urmat-o încă de mică și colaborările cu cei mai buni muzicieni, pe care le-a avut (și le are) pe parcursul dezvoltării sale și-au pus amprenta pe pianista care este astăzi. Sanda Bobescu, Olga Szell, Dan Grigore, Sandu Sandrin, Steluța Radu, Mark Racz, Joan Havill, Ronan O`Hora sunt profesorii care i-au marcat cariera și au susținut-o în ascensiunea pe care a avut-o în perioada anilor de formare și perfecționare.

Absolventă a Liceului de Muzică „George Enescu” din București, Diana Ionescu a urmat cursurile de licență la Universitatea Națională de Muzică din București pe care le-a finalizat în 2004. Au urmat două mastere în interpretare (pian și muzică de cameră) la Guildhall School of Music and Drama din Londra (2004-2006) iar în 2023 a obținut titlul de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea Valentinei Sandu-Dediu, un artist extraordinar, complex, cu multiple specializari (muzicolog, pianist, profesor universitar etc).

Diana Ionescu și-a desăvârșit tehnica interpretatitvă participând la cele mai cunoscute cursuri de perfecționare cu muzicieni precum Richard Goode (Mannes School of Music, New York), Murray Perahia (Guildhall School of Music and Drama, Londra), Dmitri Bashkirov (Chapelle Reine Elisabeth, Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Madrid), Alexis Wessenberg (Engelberg, Elveția), Viktor Merzhanov (Tchaikovsky Conservatoire, Moscova).

Activitatea sa a fost recompensată cu numeroase premii și distincții la cele mai importante competiții de profil din întreaga lume.

O altă ”achiziție” de marcă a filarmonicii din Ploiești o reprezintă marele violinist Remus Azoiței

”Vă anunțăm cu bucurie în glas și cu emoție în suflet că marele violinist Remus Azoitei s-a alăturat colectivului nostru și obiectivului pentru care încercăm mereu să ne autodepășim: acela de a realiza concerte/evenimente extraordinare, de cea mai înaltă calitate artististică” au transmis reprezentanții filarmonicii.