O mamă din Filipeștii de Pădure a rămas sub cerul liber cu doi bebeluși, în urma unui incendiu

O familie din Filpeștii de Pădire a rămas pe drumuri, după ce casa în care locuia a fost mistuită de flăcări. Din primele informații, incendiul ar fi pornit de la o scânteie pornită de la o sobă. Doi copii de doi ani, respectiv opt luni, au rămas pe drumuri.

În locuința cuprinsă de flăcări se aflau în acel moment Alexandra Stroe, băiețelul de doi ani, Narcis, și fetița de doar opt luni, Ariana.

Au ieșit speriați toți din casă și femeia a sunat repede la 112. Oamenii legii ,ajunși la fața locului, pompierii, le-au sărit imediat în ajutor.

Oamenii au rămas, însă, pe drumuri. Paguba este totală. Nu au mai recuperat absoliut nimic din munca de-o viață.

„Am rămas cu doi bebeluși pe stradă. Azi stăm la un vecin, mâine nu mai știm ce va fi. Nu mai avem nimic. Nici măcar acte. Stăm în noaptea asta la un vecin. Ne primește de milă. De mâine nu știu ce va fi”, ne-a spus Alexandra Stroe.

Femeia , la doar 20 de ani, a rămas sub cerul liber cu doi prunci. Nu are lapte, nu are hrană, nu are haine și nu are posibilitatea de a le asigura lui Narcis și Arianei…căldură și hrană. Atât. Vrea asta cu toate puterile, dar nu găsește soluții. Oamenii buni ar putea-o ajuta. Așa cum a fost mereu.