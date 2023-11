Alex, un adolescent de doar 17 ani, din Ploiești, luptă să învingă cancerul: „O să îmi pice părul? Am să mai pot merge la școală? Dar Bac-ul? O să mai pot da Bac-ul?”

„Mă uit în ochii lui și știu că există Dumnezeu și îngeri aici, pe Pământ, care vor face tot posibilul ca băiatul meu să treacă peste această oribilă boală. Copilul acesta este inima mea, prin el trăiesc. Nu pot, nu vreau să mă obișnuiesc cu ideea că l-aș putea pierde. Va ieși soarele, Alex! Știu că va ieși!” Cam asta simte o mamă al cărei fiu de doar 17 ani luptă cu nemilosul cancer. Îl cheamă Alexandru Crăciun, este elev în clasa a XII-a la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești și tot ce speră e să fie mai puternic decât boala.

- Publicitate -

Destinul lui Alex s-a schimbat radical, după ce boala nemiloasă s-a strecurat în viața sa, iar mama și tatăl băiatului se simt neputincioși. Sarcom sinovial monofazic, cancer în zona antebrațului drept, este diagnosticul care îi face să tremure atât pe părinți, cât și pe adolescentul ploieștean care încă nu realizează ce luptă grea îl așteaptă în față. De altfel cea mai mare bătălie din viața lui.

La vârsta la care majoritatea copiilor se pregătesc pentru examenul vieții, bacalaureatul, Alex se pregătește pentru un altfel de examen: cel cu viața.

„După un an și jumătate de diagnostic greșit, lunea aceasta ni s-a dat cel mai cumplit răspuns: sarcom sinovial monofazic. Un diagnostic pe care atunci când mama lui l-a auzit, lumea ei a amuțit. A amuțit de durere și de frică. Nu și Alex, însă, care a primit vestea ca un soldat, cu curaj. Nu a clipit, nu a tresărit, ci a început să pună întrebări medicului. În tot vârtejul acela în care mama lui își pierduse vocea, auzea din când în când vocea lui întrebând: O să îmi pice părul? Am să mai pot merge la școală? O să mai am voie să îmi văd prietenii? Dar Bac-ul? O să mai pot da Bac-ul?”, ne-au trasmis apropiații adolescentului.

După o lovitură la mână, Alex a ajuns, în urmă cu un an și jumătate, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. „Ni s-a spus să punem comprese, să ia nurofen i s-a făcut și o radiografie, iar osul era curat. Medicii au crezut că e un hematom cauzat de lovitură. Într-adevăr, durerea a trecut, iar timp de un an și patru luni nu au mai fost probleme. Asta până la începutul lunii octombrie, atunci când s-a trezit din somn țipând de durere în zona brațului. Din momentul acela a început calvarul”, ne-a povestit mătușa lui Alex.

Au urmat controale peste controale atât la clinici din Ploiești, cât și la mari centre universitare din București. În urma unui RMN cu substanță de contrast, făcut la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, și după ce familia a primit și rezultatul biopsiei, a venit și rezultatul nemilos: cancer, o formă extrem de rară și agresivă. Rata de supraviețuire e de 50%, maxim 5 ani, au transmis familiei medicii din București, urmând ca rezultatul PET – CT -ului, metodă avansată de diagnosticare și monitorizare a anumitor tipuri de cancer, să arate dacă e vorba deja de metastază.

Șansa lui Alex se află acum în mâinile medicilor de la Spitalul Pediatric „Bambino Gesu” din Roma

Acolo, la clinica din capitala Italiei, medicii îl așteaptă pe tânărul ploieștean. Nu îi garantează nimic, dar nici nu îi retează aripile. Vor face tot ce ține de ei pentru ca Alex să revină acasă sănătos. Că va fi peste o lună, peste 9 sau peste un an.

Cu banii care s-au strâns în acest trei zile, aproximativ 7000 de euro, părinții pleacă la drum alături de copilul lor. Nu știu cum va fi acel drum, dar își pun speranțele în Dumnezeu, în medici și în oamenii frumoși, care vor contribui la ceea ce ei numesc „speranță”. Doar investigațiile îi costă undeva la 20.000 de euro. Apoi vor urma costurile legate de tratament, ședințele de chimiterapie, care l-ar potea salva pe Alex.

- Publicitate -

Dacă în doar trei zile, oamenii au făcut minuni și au adus mai devreme sărbătoarea Crăciunului în sufletul lui Alex și al părinților lui, aceiași oameni, cu siguranță, îi vor fi alături și pe mai departe.

Fiindcă încă este nevoie de ei. Mare nevoie. E-un drum lung, dar unul presărat cu speranță și șansa că, într-o zi, Alex va zâmbi din nou. Și va trăi la fel de frumos, așa cum a făcut-o până luni, atunci când i s-a pus cumplitul diagnostic.

Contul pentru donații, deschis pe numele mamei lui Alex, Luiza Crăciun:

Cont lei

- Publicitate -

RO98BTRLRONCRT0P83494301

Cont Revolut

0732888111

- Publicitate -

https://revolut.me/dragoson1s