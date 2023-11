Scandal la Colceag. Preotul cere bani pentru capela mortuară construită și donată de un sătean

E supărare mare în comuna prahoveană Colceag, după ce reprezentanții bisericii au început să perceapă taxă de depunere la capelă, asta în condițiile în care construcția a fost ridicată cu titlu de donație de către un localnic, ce și-a dorit ca respectivul paraclis să poată fi folosit gratuit. Preotul din comună spune că el nu face altceva decât să respecte legea.

Florin Petre a ridicat capela în 2020, în memoria soției sale.

„Am pierdut-o când avea doar 32 de ani și am vrut să fac ceva deosebit. Nu exista o capelă mortuară, așa că am vorbit cu fostul preot care a fost de acord cu ridicarea construcției în curtea bisericii.Cu totul m-a costat aproximativ 50 de mii de lei.

Am vrut, pentru că aici, în comună sunt mulți oameni nevoiași, să nu fie percepută nicio taxă. Odată cu venirea noului preot am aflat că enoriașii care își duc defuncții la capelă trebuie să plătească 100 de lei taxă. Nu mi se pare normal. Eu am construit-o pentru a cinsti memoria soției mele și mi-am dorit ca oamenii să nu plătească nimic”, a precizat Florin Petre.

În replică, reprezentanții bisericii din comună spun că e vorba strict de aplicarea legii.

„Dacă domnul Petre are ceva de reclamat, să reclame la Arhiepiscopia Bucureștilor. Nu există niciun temei legal pentru construcție, nici nu a fost primită binecuvântarea Patriarhului. Capela este proprietatea bisericii, devreme ce se află în curtea lăcașului. A fost un lucru benefic ridicarea acesteia, dar, repet, nu există niciun act de donație. Practic a fost construită pe baza unei bune înțelegeri între acest domn Petre și fostul preot.

Ne supunem legii care a intrat în vigoare în august 2023 și care spuse că taxa de depunere la capelă este cuprinsă între 100 și 300 de lei. Noi cerut suma minimă”.