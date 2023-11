Povestea lui Gabriel Dima, invitat special la Gala Comunității Prahovene pentru susținerea persoanelor defavorizate

Gabriel Dima este invitat special la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023, pentru efortul constant de a susține și sprijini persoane defavorizate. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

De mai bine de 13 ani, Gabriel Dima, manager și redactor șef al ziarului Info Ploiești City, este organizator constant al unor acțiuni de susținere și sprijin pentru persoanele defavorizate. Vorbim despre copii bolnavi, pentru care sprijinul financiar înseamnă viață, despre persoane care au nevoie de susținere sau pur și simplu despre tineri care au nevoie de o rampă de lansare.

„Totul a început în luna octombrie 2010, atunci când, cu o oarecare experiență în vânzări de presă (difuzor volant, apoi reprezentant vânzări abonamente și salles publicitate), am hotărât să-mi fac propia publicație care are un nume reprezentativ pentru orașul nostru INFO PLOIEȘTI CITY, publicație care a împlinit recent 13 ani. Încă de la început am avut ca politică editorială promovarea și susținerea tinerelor talente respectiv a comunității. Am vrut să-i dedic comunității din ceea ce nu am avut parte în copilărie”, povestește Gabriel Dima, care, la rândul său, are o poveste tristă. La 9 ani, spune acesta, părinții săi s-au despărțit, iar de atunci și-a luat luat viața în propiile mâini.

„Primii bani i-am câștigat din vânzarea de ziare. Prima campanie umanitară, care deține un loc special în inima mea, a fost demarată în anii 2016 și 2017 împreună cu domnii Radu Adrian Teodorescu (A.C.S. Dinamo Victoria Ploiești) și Marian Cojocaru (DJ Kabal).

Campania „Ajută un copil nevoiaș din Ploiești” s-a inițiat într-o seară, atunci când cu Radu vorbeam despre una, alta și ne-a venit ideea „hai să facem ceva pentru copiii nevoiași din Ploiești, iar după doar o săptămână am fost cu zeci de alimente la o familie nevoiașă din Bereasca… Apoi, la o lună, am realizat primul spectacol umanitar dintr-un total de trei. Campania respectivă a fost nominalizată doi ani la rând la Gala Comunității Prahovene”, ne-a povestit Gabriel Dima, care a reușit să organizeze numeroase acțiuni și campanii umanitare, dar și peste 30 de spectacole caritabile.

„Apă pentru salvatorii noștri”, în 2021, „O jucărie de pluș pentru un copil nevoiaș”, „Înapoi la școală” și „Help for Prahova” sunt doar câteva dintre campaniile umanitare inițiate/organizate de Gabriel Dima.

„O bună parte dintre trupele și artiștii locali au „crescut„ sub aripa INFO PLOIEȘTI CITY. Apropiații știu din interior că toate acestea nu le fac din egoism sau vreun interes, o fac din suflet pentru oameni. Aviz hatterilor. Dacă ar fi să descriu doar un caz aparte nu aș putea. Toate cazurile au avut povestea lor tristă, dar care au avut happy end.

Anul acesta, printre cele mai recente campanii a fost cea organizată, pe 28 iunie. Este vorba despre spectacolul caritabil „Speranță la viață pentru Călin Adrian”, un băiețel în vârstă de 6 ani. Suma strânsă și donată familiei a fost în jur de 1200 euro, în doar 5 ore.

Pe 16 septembrie am organizat un alt eveniment caritabil „Jump pentru copiii cu Down”, pe baza sportivă „Kiru Sport” din Ploiești. Campania a constat în strângerea de donații, respectiv rechizite, jucării de pluș, produse de uz personal, produse sportive (mingii de fotbal, volei, baschet, seturi de tenis, badminton, etc) pentru copiii din cadrul Asociației „Sindromn Down Ploiești”. Acțiunea a avut ca organizatori INFO PLOIEȘTI CITY și Asociația „SINDROM DOWN” Ploiești, fiind derulată cu sprijinul „Asociației Antreprenorilor de Fapte Bune” Ploiești și KIRU SPORT”, ne-a precizat Gabriel Dima, care susține că a reușit să mobilizeze oamenii, colaboratorii și partenerii, de două, trei ori pe an și pentru a ajuta cu donații diverse centre de asistență socială care aparțin de DGASPC Prahova, dar și centrele sociale care aparțin de Organizația Umanitară Concordia România.

Tot de două – trei ori pe an, Gabriel Dima organizează, împreună cu Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiești, campanii de donat sânge.

De departe însă meritul cel mai mare al lui Gabriel Dima este că nu a vrut să devină doar spectator la poveștile triste ale celor din jur. Din contră. Gabriel Dima a reușit să mobilizeze comunitatea locală în acțiunile umanitare și a devenit un model de empatie, ambiție, determinare, optimism, luptă, sinceritate, voluntariat, modestie și transparență.

Fapta sa merită aprecierea comunității. Vezi și alți oameni de valoare pe www.galaprahovei.ro.