Ploșnițele au ajuns și în casele românilor. Cât te costă un tratament eficient de dezinsecție

Ploșnițele din hotelurile și locuințele francezilor, care au devenit subiect de glume pe internet, au ajuns și în casele românilor.

Pe rețelele de socializare au fost postate tot mai multe mesaje ale românilor din diverse localități, care se plâng că nu pot scăpa de acești dăunători. Astfel, potrivit hotnews.ro, a fost înființat și un grup de Facebook dedicat acestei probleme, intitulat Ploșnițe de pat – pacostea cea de toate nopțile.

Iată câteva dintre mesajele disperate postate în speranța identificării unor soluții eficiente în combaterea ploșnițelor.

”Buna ziua! Ne confruntam cu existenta dezastruasa a plosnitelor de pat intr-un apartament cu 3 camere in Ramnicu Valcea. In data de 30 octombrie anul acesta am facut o prima interventie cu o firma de deratizare din orasul nostru.Dupa aceasta prima interventie, plosnitele au devenit mult mai active,vizibile si mult mai agresive.Am omorat foarte multe in timpul noptii.Este normala aceasta situatie?”

”Buna ziua! Am vazut ca si pe voi v au invadat lighioanele astea, ce solutii/spray-uri ati folosit? Țin sa va spun ca locuiesc cu chirie intr un apartament de 1500 de lei, am discutat cu proprietara sa picam la un comun acord pentru deratizare si nu vrea cu pretextul „este foarte scumpa”. Am aruncat canapeaua am luat fiecare colț la verificat si acum mai zaresc una doua ratacite, problema este ca mi e teama sa nu se înmulțească”.

”Salut s a confruntat cineva cu ploșnițele de pat in Cluj? Ce firma ați chemat? Cum ați scăpat de ele. Mulțumesc frumos!”

”Buna ziua . Am gasit si eu vreo 3 plosnite . Blocul este plin ca mi vine sa i dau foc . Vineri vine forma DDD ptr tratament . Intrebarea este ce fac cu motanul ? Il luam cu noi 4 ore dar pe urma nu i face rau ? El sta pe jos se spala etc . Sunt distrus . Si un tratament nu este suficient . Merci !”

”Buna seara…Îmi puteți recomanda va rog ceva pentru pleoștite/ gândaci de Colorado?…. Că nu știu ce să mai fac și de unde apar…. Una daca o strivesc sare sânge din ea alta daca o strivesc miroase îngrozitor… Am dat cu super killer,cu praf pt ploșnițe de pat și nimic…”

Cât te costă să scapi de ploșnițe

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere reprezentanților firmei Coral Impex SRL Ploiești, specializată în combaterea dăunătorilor.

”În primul rând, lenjeria trebuie spălată la 90 grade. Dacă aveți mobilier de lemn mai vechi, ar trebui să renunțați la el. În funcție de gradul de infestare al unei locuințe, se fac între 3 și 6 tratamente. De exemplu, pentru un apartament de două camere, cu o suprafață de 50 de mp, costul unui tratament este de aproximativ 250 de lei” au transmis reprezentanții operatorului de dezinsecție și deratizare din Ploiești.

Cât de periculoase sunt ploșnițele?

Ploșnițele se pot ascunde în diferite locuri din casă, de la cusăturile saltelelor, mobilă, parchet, cărți, tapet până în haine. Acestea provoacă înțepături care pot fi vizibile pe corp până la 9 zile.

„Din fericire, nu este un risc major în sensul de a se transmite o boală infecțioasă. În schimb, sunt supărătoare, pot să provoace reacții alergice locale. În cazuri foarte rare, la persoanele care au un teren alergic, pot provoca chiar reacții importante, precum șoc anafilactic. Dar astfel de lucruri se pot întâmpla extrem de rar”, a explicat pentru HotNews.ro dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Institutul Matei Balș.