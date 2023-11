Profesorul Marius Balo a intrat în greva foamei pentru Alina Apostol, tânăra întemnițată, în condiții inumane, în China: „Doamna ministru Gorghiu, Alina va muri de foame acolo și eu aici!”

Avea 38 de ani când a fost arestat în China și dus într-o închisoare din Shanghai, sub acuzația de fraudă contractuală, pentru că ar fi primit 80 de dolari de la un chinez implicat într-o rețea de infractori. A stat 8 ani după gratii în niște condiții inumane. Într-o cuşcă de 16 mp, cu alți 12 deținuți, dormind pe ciment, învelit cu o pătură mizerabilă. E povestea lui Marius Balo care astăzi, la un an și jumătate de când a fost eliberat din carceră, a decis să intre în greva foamei pentru a o ajuta pe Alina Apostol, o altă româncă, acuzată de fraudă cu cardul bancar și condamnată în China la 13 ani de închisoare. Mai are de executat 8, însă, familia nu crede că tânăra va supraviețui, dacă, pe cale diplomatică, nu se găsește o soluție pentru a fi adusă în România, unde să execute restul de pedeapsă.

În aprilie 2022, chiar în duminica Paștelui, clujeanul Marius Balo, profesor de engleză și teolog, se întorcea acasă, după 8 ani petrecuți într-o celulă în care, ne-a povestit chiar el, „am reușit să nu îmi pierd mințile, mereu gândindu-mă la ziua când voi călca din nou pe pământul meu românesc”.

A stat întemnițat, în condiții greu de imaginat, 2.922 de zile și pentru fiecare zi a parcurs tot atâția kilometri, pe jos, când a ajuns în țară. A vrut să facă asta pentru a se reconecta la natură și tot ce înseamnă uman. Nici azi, la aproape doi ani de când a fost eliberat, nu poate uita ororile trăite în carcera din Shanghai.

„China no why“ (n.red. – În China nu întrebăm „de ce?“)

„Am vrut să știu de ce m-au aruncat în temniță nevinovat. În China nu ai dreptul la avocat, nu există prezumția de nevinovăție. „China no why“ (n.r. – În China nu întrebăm „de ce?“). La orice întrebare ţi se răspunde aşa. Ai o singură opţiune: să accepţi şi să urmezi ce zic ei. Sistemul comunist, cât şi cei peste 2.000 de ani de civilizaţie chineză i-au „domesticit“ aşa de mult pe oameni, încât şi-au pierdut curiozitatea de a întreba „De ce?“. Am stat opt ani într-o încăpere de 16 mp cu alți 12 deținuți. Am dormit pe ciment, învelit cu o pătură mizerabilă. Nu aveam voie să ies, nu am vazut lumina soarelui, mâncam două linguri de orez pe zi. M-am rugat neîncetat la Dumnezeu să nu îmi pierd mințile”, povestește Marius Balo.

Azi, Marius Balo a intrat în greva foamei pentru a o ajuta pe Alina Apostol, o altă română întemnițată în China

Azi, omul face tot ce îi stă în putere pentru a o ajuta pe Alina Apostol, o altă româncă aruncată într-o temniță din provincia Fujian.

Avea 28 de ani când a fost arestată și acuzată de fraudă cu cardul de credit. După un an și jumătate de arest preventiv, a fost condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare, sentință la care s-a adăugat și o amendă de 50.000 de euro. Tatăl ei se luptă ca singurul său copil să fie transferat în țară, dar fără succes.

De trei zile, Marius Balo a luat decizia de a face greva foamei până când autoritățile române vor găsi o cale diplomatică pentru ca Alina să fie transferată în țară, unde să execute restul de pedeapsă.

„Alina Irina Apostol, absolventă a Facultății de Litere, era traducătoare într-o firmă condusă de trei persoane: un cetățean chinez, un român și un turc.

După un an și jumătate de arest preventiv, timp în care a fost torturată psihic în fiecare zi și forțată să trăiască în condiții pe care noi, oamenii de rând ai unei țări civilizate nu ni le putem imagina, este condamnată pe nedrept în data de 15 iulie 2019 la 13 ani și jumătate de închisoare și înregimentată în sistemul odios de muncă forțată al închisorilor chinezești. Mai are de executat aproape 8 ani de zile, atât cât am pătimit eu în temnița comunistă. Sunt convins că nu va supraviețui, leșină de foame, iar eu știu ce înseamnă atroctitățile la care te supun ei.

Tatăl ei m-a sunat în aprilie anul trecut, chiar a doua zi după ce m-am întors în țară. Îi simțeam suferința în glas. Singurul copil

Mi-a spus povestea întregului necaz, mi-a trimis fotografii, acte și sentința de condamnare. Am înlemnit citind fraze aproape identice cu cele din propria mea sentință. O farsă de proces și o sentință monstruoasă, echivalentă în România cu o condamnare pe viață. Pentru nimic.

I-am spus că singura șansă a Alinei de a supraviețui este ca toate aceste informații să fie făcute publice iar presa și societatea să pună presiune pe Ministerul Justiției pentru a o transfera acasă. Exact așa s-a procedat în cazul meu și în doar trei luni de zile transferul meu în țară a fost aprobat de autoritățile chineze. Totul s-a rezolvat în doar trei luni. Alina suferă acolo mai bine de cinci ani fără să o ajute nimeni.

Pe domnul Laurențiu Apostol, tatăl Alinei, l-am cunoscut anul trecut în august, în momentul în care mă apropiam de București, în pelerinajul meu de 2922 de km parcurși pe jos prin țară, un km pentru fiecare zi pe care am petrecut-o întemnițat în China comunistă. M-a sunat cu marea rugăminte să vin să stau o noapte și la el.

Casa părintească, casa bunicilor Alinei, se află într-un sat liniștit la 30 de km de București. Aici a copilărit Alina, printre curci și curcani, printre smochine și viță de vie, un tărâm de basm, tărâmul magic în care se naște veșnicia. Acum, aceste amintiri frumoase sunt cel mai probabil singurul lucru care o ajută să înfrunte o nouă zi de chin în temniță.

„Îi este mult mai rău și mai greu ei acolo decât mi-a fost mie. Leșină de foame”

Am dormit în camera ei. O fotografie înrămată, ultima probabil dinainte de arestare, stătea cuminte pe noptieră. Alina este atât de frumoasă încât camera ar rămâne luminată chiar dacă aș stinge lumina. Alte fotografii de-ale ei stăteau atârnate pe pereți și pe laviță. Patul era moale și așternuturile apretate miroseau a prospețime. Prospețimea unei nopți de vară.

Am adormit cu gândul la ea și la locul în care pătimește. Oricât aș vrea nu mi-l pot imagina. Îi este mult mai rău și mai greu ei acolo decât mi-a fost mie. Leșină de foame. Ce aud de la tatăl ei mă înfioară. Alina îl sună cu mare greutate o dată pe lună preț de câteva minute. Forțată să vorbească în engleză, mai scapă pe ici pe colo câteva cuvinte în română. Astea sunt cuvintele pe care el le înțelege și mi le spune. Sunt cuvinte mai grele decât cancerul.

Simțeam încă prezența ei în acea cameră și mi-am dat seama că această nefericită conexiune a noastră merge mult mai departe. Eram singurul om din întreaga țară care îi simțea, măcar în parte, durerea imensă pe care ea o trăiește zi după zi în întunecimea iadului comunist din China.

Ministerul Justiției continuă să nu facă nimic pentru ea, căutând scuze și pretexte

De atunci a trecut mai bine de un an de zile. Fata este tot acolo, în iadul comunist, mult mai slăbită și mai deznădăjduită decât în urmă cu un an. Ministerul Justiției continuă să nu facă nimic pentru ea, căutând scuze și pretexte.

Ministrul Cătălin Predoiu nu făcuse nimic nici pentru mine cu toate că transferul meu fusese aprobat și trebuia doar să fiu adus acasă. Nu a făcut nimic nici pentru ea, cu toate că – pentru a o aduce acasă – ar fi trebuit doar să urmeze pașii pe care i-a făcut în cazul meu deținătoarea portofoliului Ministerului Justiției din 2019, doamna Ana Birchall, cea care a reușit să obțină transferul meu din închisoarea din China”, povestește, astăzi, Marius Balo, omul care, de trei zile e în greva foamei, așteptând ca ministrul Alina Gorghiu să soluționeze pe cale diplomatică cererea de transfer a româncei care mai are de îndurat opt ani în cuștile penitenciarului din Fujian.

L-am contactat astăzi pe Marius Balo. E în a treia zi de grevă a foamei și se afla în fața Ministerului Justiției. S-a arătat revoltat de atitudinea ministrului Alina Gorghiu, despre care spune că „ dă dovadă de un cinism înfiorător”

„Este incredibil cum un ministru al României poate să iasă public și să vorbească în felul în care vorbește dânsa. Declarațiile sunt de un cinism înfiorător. Este incredibil! Îmi amintește de faptul că un astfel de cinism am mai întâlnit doar în China comunistă.

Ar fi fost de minimul bun simț să ne transmită că „mă voi ocupa personal de caz” și să menționeze niște pași concreți pe care urmează să îi facă în perioada imediat următoare. Nouă însă ne sunt livrate cuvinte de genul „probabil”. Probabil vom face! Probabil înseamnă zero. Exact așa se exprimă sistemul judiciar din China. Totul este „maybe”, totul este poate, nimic nu este real, concret. Asta este exprimarea unui stat mafiot!

Ne spuneți să „avem încredere” că „instituțiile din România au făcut tot ce este legal și uman posibil pentru a rezolva situația.” Chiar așa? Tot ce este uman și legal posibil? O vizită măcar i s-a făcut Alinei la închisoare de către ambasadă? A vizitat-o măcar o dată cineva în temniță de 5 ani de zile?

Îl chemați pe tatăl ei la minister? Acum? Dar șase luni ce ați făcut? Omul acela încearcă să intre la dvs. în audiență de când ați fost numită! Acum îl primiți? Până acum de ce nu l-ați primit? Pentru că ați făcut tot ce era uman posibil?

De ce ne aruncați praf în ochi cu „traducerea actelor”? Asta este cea mai mică problemă, rezolvabilă în câteva zile. Ministerului Justiției i-a luat însă ani de zile? Ani de zile! Pe cine ați pus să traducă acele acte de a durat atât de mult? Comunitatea de melci?

„Vorbiți de presiune, dna ministru? Ce fel de presiune a făcut Ministerul Justiției pentru Alina în ultima vreme?”

În urmă cu doar trei săptămâni, pe 12 octombrie, tatăl Alinei a primit un răspuns de la Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției în care i se spunea, cu o naturalețe absolut năucitoare, că autoritățile chineze nu le-au răspuns la email și că dânșii nu mai au alte atribuții. Asta a fost presiunea? Un email?

Presiunea nu trebuie făcută pentru predarea persoanei transferabile, deoarece ei nu i-a fost aprobat încă transferul de partea chineză. Aici trebuie să se lucreze! Abia apoi va veni discuția despre predarea Alinei către autoritățile române! Îmi pare așa de rău să văd că Excelența Voastră vorbiți în necunoștință de cauză. Vă rog să vă familiarizați cu stadiul în care este transferul ei și cum s-a procedat în cazul propriului meu transfer, în 2019.

„Voi continua acest post negru (greva foamei) până veți pune mâna pe telefon și îl veți convoca la Ministerul Justiției pe Ambasadorul Chinei la București”

Spuneți că „va mai dura!” Dacă dvs. credeți că aveți timp, vă înșelați! Eu voi continua acest post negru (greva foamei) până veți pune mâna pe telefon și îl veți convoca la Ministerul Justiției pe Ambasadorul Chinei la București. Acesta este primul pas pentru a rezolva transferul Alinei.

Așa a procedat și dna Ministru Ana Birchall în cazul transferului meu, în 2019. S-a dovedit a fi mutarea decisivă și tot așa am pretenția să procedați și Dvs.

„Dna Ana Birchall cum a reușit să obțină transferul meu în doar trei luni de zile? Avea ea oare alte competențe decât aveți dumneavoastră?”

Procedura nu este deloc complicată! Dna Ana Birchall cum a reușit să obțină transferul meu în doar trei luni de zile? Avea ea oare alte competențe decât aveți dumneavoastră?

Vedeți dvs, în momentul în care dânsa a aflat de cazul meu, nu a spus că procedura este complicată. Știți ce a spus ea? A spus Ministrul Justiției „a luat act de situația d-lui Marius Balo” și „a luat legătura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea eforturilor României în plan juridic şi în plan diplomatic în acest caz.” Simplu. Apoi în trei luni de zile a rezolvat transferul. Dvs de ce nu puteți spune asta? Pentru că nu puteți sau nu vreți?

Doresc să fiu foarte clar. Nu am nicio afinitate sau antipatie, nici față de dânsa nici față de dvs. Vreau doar să se facă treabă! Statul să își facă datoria! Nu reprezint în acest demers al meu niciun interes al nimănui, în afară de interesul Alinei Apostol.

Nu am în spate nicio organizație. Nu am în spate nicio asociație. Nu am în spate vreun partid sau grup de interese. Sunt doar un om. Mă numesc Marius Balo. Sunt singurul om din această țară care poate simți o parte din suferința Alinei, pentru că am fost și eu întemnițat acolo. Am fost ajutat și eu în suferința mea. Vreau să ajut și eu la rândul meu.

„Alina va muri de foame acolo și eu aici”

Dna ministru, eu îmi voi continua demersul meu. În câteva săptămâni va trebui să mă îngropați. Dacă nu doriți asta atunci trebuie să puneți mânuța pe telefon și să îl sunați pe Ambasadorul Chinei la București. Să îl invitați la Minister! Să-i spuneți ce doriți să faceți! Să vedeți atunci ce repede se rezolvă!

De fapt, doar așa se rezolvă o astfel de situație! O înțelegere umană între cele două părți! Dacă tot spuneți că Ministerul Justiției face totul în plan uman, atunci faceți asta!

Altfel, Alina va muri de foame acolo și eu aici. Ne veți îngropa împreună în timp ce veți continua să le spuneți românilor că ați făcut tot ce era „uman și juridic posibil”. Sau, folosind cuvintele dvs: „Aveți încredere că statul român a făcut lucrurile așa cum trebuie!”

Doresc să rămâneți cu această concluzie foarte bine conturată în minte. Refuzul dvs de a ridica receptorul constituie condamnarea mea la moarte! Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați citit acest mesaj!”