România a trecut la ora de iarnă. Ceasurile s-au dat cu o oră înapoi

În noaptea de 28 spre 29 octombrie 2023, ora 04.00 a devenit ora 03.00 şi s-a trecut la ora de iarnă. Toate trenurile de călători care au avut ora de plecare din staţiile de formare după ora 4.00 au plecat la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

- Publicitate -

Duminică, transportul feroviar de călători a trecut la ora de iarnă. CFR Călători a anunțat că, începând din 29 octombrie 2023, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

Trecerea la ora Europei Orientale nu a modificat mersul trenurilor în vigoare. În noaptea de 28/29 octombrie 2023, când ora 4 AM a devenit ora 3 AM, toate trenurile de călători care au avut ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM au plecat la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, au oprit în staţiile din parcurs stabilite, unde au staționat până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră.