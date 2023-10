Are doar doi ani și jumătate și luptă să învingă cancerul. Ea este Ana, o fetiță din Bucov, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții pe patul de spital

„Vreau acasă”. Asta am auzit-o spunând pe Ana, o copilă de doar doi ani și jumătate, din comuna prahoveană Bucov, care, de la 6 luni, luptă să învingă cancerul. Gliom de chiasmă optică, tumoră inoperabilă este diagnosticul crunt care a lăsat-o deja pe fetiță pe jumătate oarbă.

Pentru părinții micuței, timpul s-a oprit în loc, atunci când, la doar 6 luni de viață, Ana a fost diagnosticată cu această boală cruntă. Mama fetiței, Alina Radu, este paralizată de frică. S-a obișnuit cu spitalele, însă, „tumora este atât de agresivă. Îi apasă pe nervul optic. Cu ochiul stâng nu mai vede deloc. Riscă să își piardă vederea și la dreptul dacă ședințele de chimioterapie nu fac această tumoră să se oprească din creștere”, ne-a povestit femeia.

O întreb dacă Ana știe ce înseamnă să te joci în parc, dacă a apucat să meargă o zi la creșă, unde să se joace cu alți copii, ori dacă știe cum se simte să dormi în patul tău de acasă.

Îmi răspunde atât: „nu și prea puțin”. Nu, Ana nu știe cum se simte să te dai într-un leagăn sau să te joci în nisip și nu știe nici cum se trăiește, alături de doamna, la creșă. În patul ei de acasă, de la Bucov, a dormit prea puține nopți. Cea mai mare parte din viața ei de doar doi ani și jumătate, pe care îi împlinește duminică, a petrecut-o pe patul de spital. Printre oameni sobri, în halate albe, într-o cameră din care lipsesc rozul și râsetele, mereu conectată la perfuzii, iar acum dependentă de chinuitoarele ședințe de chimioterapie pe care trebuie să le facă săptămânal, un an de acum încolo, pentru a trăi.

Ana e azi la o clinică din Italia. Doar în străinătate a primit o șansă.

„La 6 luni am venit prima dată cu ea aici. Am stat 18 luni, după care am revenit acasă, la Bucov. Două luni a durat minunea, am crezut că am scăpat, însă, nu. De săptămâna trecută a trebuit să revenim fiindcă boala a recidivat. Medicii ne-au spus că tumora este inoperabilă.

Singura șansă e chimioterapia, pe care trebuie să o facă săptămânal, timp de un an de zile. Eu nu vreau decât ca fetița mea să trăiască. Chiar dacă și-a pierdut vederea la un ochi, chiar dacă și celălalt ochi e în pericol, nu vreau decât să o am lângă mine. Să o văd cum crește, să îi fiu alături, să mă bucur de copilul meu”, ne-a mai mărturisit, cu ochii în lacrimi mama copilei.

O copilă pe care azi, în timp ce vorbeam cu mama ei, o auzeam cum spune că vrea acasă, la Bucov, „la mamaie”. Atât. În rest, plâns și durere. Mult plâns și parcă prea multă durere pentru o fărâmă atât de mică de suflet.

Viața Anei contează. Așa cum orice viață contează. Alina nu vrea altceva să își vadă fetița crescând. Atât. O vrea sănătoasă, într-o copilărie frumoasă, așa cum merită. Pentru asta, micuța trebuie să mai îndure. Iar familia are nevoie de orice sprijin venit din partea oamenilor cu suflet. Deja pentru sprijinirea Anei au fost organizate, la nivel de Ploiești, activități cu scop caritabil, banii urmând să intre în contul tatălui fetiței. Fiindcă, la fel ca în multe alte situații, vindecarea copilei costă. E-un drum lung și anevoios, din care speră să iasă învingătoare.

Donează:

Titular cont: Radu Ionuț (tatăl Anei)

CONT LEI: RO69BTRL03001201I65017XX (caracterul de la mijloc este i mare)

BANCA TRANSILVANIA

CONT EURO: RO61BTRLEURCRT00I6501701

(caracterul de la mijloc este i mare)

SWIFT: BTRLRO22

BANCA TRANSILVANIA

CONT LIRE: RO29BTRLGBPCRT00I6501701

(caracterul de la mijloc este i mare)

SWIFT: BTRLRO22

BANCA TRANSILVANIA

REVOLUT:

RO37BREL00055112 00760100

0732493528

revolut.me/ionutradu2021

PayPal : https://www.paypal.me/raduionut2021