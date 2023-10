Mostră de civilizație la intrarea într-unul din cele mai cunoscute colegii din Ploiești

Ploieștiul este departe de a fi un oraș curat și civilizat. Dovadă pentru această afirmație stau străzile aglomerate, trotuarele distruse de rețelari și colțurile de străzilor pe care se strâng periodic munți de gunoaie.

Chiar și în zone unde există pubele, aceste stau pline ochi cu săptămânile, spre disperarea locatarilor.

O astfel de situație ne-a fost reclamată de o ploieșteancă pe aleea Nalbei, calea de acces spre Colegiul Nichita Stănescu, unul dintre cele mai cunoscute din oraș.

Pubele amplasate pe stâlpi sunt pline de zile bune, iar angajații de la salubritate refuză să le curețe, după cum susține aceasta.

„Așa arata aleea Nalbei, la numărul 1. Coșurile de gunoi stau să crape.

Am telefonat la Blue Planet, nici vorbă să le ia. Două din ele, le am luat eu și le am pus deoparte.

Responsabili pentru această situație sunt și locatarii străzii care preferă să-și ducă gunoiul menajer în aceste pubele. Astăzi am sunat din nou la Blue Planet și nu mi-a răspuns nimeni”, ne-a declarat femeia.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la această situație.