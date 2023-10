Spitalul de stat din Prahova unde nu se cere șpagă. ”Mă înclin, cu respect, în fața muncii dumneavoastră!”

O cititoare ne-a transmis pe adresa redacției o scrisoare de mulțumire la adresa cadrelor medicale și pentru celorlalți angajați de la Spitalul Municipal Câmpina, pe care o publicăm integral.

”Mă numesc TUDORAN ZĂINELA, am 67 de ani și sunt domiciliată în localitatea Breaza, jud. Prahova. Recent, mai exact pe data de 18 septembrie 2023, am fost internată la Spitalul Municipal Câmpina, secția CHIRURGIE. O zi mai târziu am fost operată de hernie ombilicală de către Dr COSTEA PETRU – TRAIAN.

Am simțit nevoia să vă împărtățesc experiența mea de la Spitalul Municipal Câmpina, locul unde medicii pun pe primul loc SĂNĂTATEA PACIENTULUI. Cu o răbdare de fier, cu empatie și fără ton ridicat, OAMENII de aici ( căci sunt persoane ce poartă cu mândrie calitatea de OM), începând cu paznicii, doamnele îngrijitoare, doamnele asistente și medicii tratează cu simțul răspunderii fiecare problemă a pacienților ce le calcă pragul, fie că vin pe propriile picioare sau aduși de ambulanță.

Așa cum vă spuneam, pe data de 19 septembrie a.c am fost operată de hernie ombilicală. În ciuda istoricului medical destul de complicat ( sufăr de poliomielită și am suferit și o intervenție de protezare de șold în urmă cu doi ani), domnul dr Costea a analizat cu atenție toată documentația medicală pe care am pus-o la dispoziție și a luat decizia corectă de a interveni chirurgical și nu laparoscopic, cât mai curând posibil, respectiv la o zi după internare. Aș vrea să vorbesc puțin despre perioada postoperatorie, de la Terapie Intensivă.

Acolo, la ATI, totul se desfășoară organizat, cu o precizie nemțească, aș putea spune. Nimeni nu greșește!!! Există infirmiere, asistente( doamna Maria Frățilă – un om extraordinar!!!) și medici care își fac meseria ireproșabil, fără să pretindă nimic în schimb. Termenul ”atenții” NU EXISTĂ!!!. Nimeni nu așteaptă de la pacient altceva decât să îl vadă că este bine.

Calmul din tonul vocii și zâmbetul larg de pe chipul personalului medical și nu numai nu fac decât sa ajute pacientul să se recupereze cât mai repede. Orele petrecute acolo, la ATI, au fost ore în care eram întrebată permanent dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva, am fost monitorizată non stop și am fost tratată ca într-un spital privat, fără să plătesc nimic și pe nimeni!!!

Când am fost readusă pe salon, pe secția chirurgie, din nou am rămas plăcut impresionată, întrucât, datorită problemelor mele de sănătate mai vechi, am fost sondată pentru ca ulterior să fiu așezată într-un pat care să îmi permită să fiu mai aproape de un cadru care m-a ajutat să mă deplasez la toaletă (aceasta aflându-se la capătul holului).

Nu am simțit nicio secundă vreo urmă de reproș din partea cuiva, dimpotrivă, doamnele infirmiere( mi-au schimbat lenjeria zilnic) și doamnele asistente veneau din oră în oră să mă întrebe dacă mă pot ajuta. La câteva zile după întervenție am făcut o reacție alergică la iod ( s-a întâmplat în noaptea de 23 septembrie 2023) și am fost salvată de oameni extraordinari.

Au intervenit atunci medicul de gardă, dr Tifigiu, dr. Costea Petru (chirurgie), Dr. Candet Cătălina (ATI) și Dr. Voicu Veronica (ATI). Menționez că am aflat apoi că dna dr. Voicu, deși se află în concediu de creștere copil, s-a consultat câteva ore bune, în miez de noapte, prin telefon, cu colegii dumneaei și, împreună, au reușit să mă salveze. Dacă medicii aceștia nu interveneau la timp, probabil că șocul anafilactic pe care l-am făcut mi-ar fi fost fatal. Cred că dumnealor le datorez faptul că vă pot scrie acum. Dumnezeu a lucrat prin domnii și doamnele doctor.

Am fost externată pe data de 26 septembrie 2023 și mă simt foarte bine. MULȚUMESC întreg personalului secțiilor TERAPIE INTENSIVĂ ȘI CHIRURGIE pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Sunt OAMENI, sunt medici ( cu simțul umorului foarte bine dezvoltat), sunt fini psihologi care știu cum să aline suferința pacienților, medici care respectă cu sfințenie jurământul lui Hipocrate.

Vă mulțumesc pentru toată grija, susținerea și atenția dumneavoastră! Vă doresc să fiți mereu apreciați pentru ceea ce faceți, să fiți respectați și mereu înconjurați de oameni buni! Mă înclin, cu respect, în fața muncii dumneavoastră!

Cu deosebită considerație, ZĂINELA TUDORAN”