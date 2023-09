Un tânăr ploieștean a călătorit gratuit cu trenul prin Europa prin programul DiscoverEU. ”Aș repeta oricând această experiență!”

La 19 ani, ploieșteanul David Bicu a descoperit avantajele programului DiscoverEU prin care tinerii pot călători gratuit cu trenul în diverse țări din Europa. David a povestit pentru cititorii Observatorului Prahovean impresiile în urma acestei călătorii pe care el a catalogat-o ca fiind una de învățare.

- Publicitate -

”Salutare! Eu sunt David Bicu, am 19 ani, iar în această vară am călătorit cu trenul în Europa Centrală prin intermediul programului european DiscoverEU, aceasta fiind o experiență definitorie pentru mine pe care aș repeta-o oricând.

Am aflat despre acest program de pe internet acum un an și mi s-a părut o oportunitate pe care nu o puteam refuza. Motiv pentru care m-am înscris în prima zi a rundei din octombrie 2022, câștigând permisul în ianuarie 2023.

După aceea a urmat o perioadă îndelungată în care am încercat să-mi adaptez traseul la un buget rezonabil și să-mi găsesc un partener de călătorie, ce s-a dovedit a fi partea cea mai dificilă a acestei călătorii.

La începutul lunii iulie, am mers la un meet-up în cadrul acestui program, unde am cunoscut doi băieți cu care am plecat în călătorie. Împreună am stabilit traseul călătoriei, acesta fiind: Viena – Praga – Berlin – Regensburg – München – Ljubljana – Budapesta. De asemenea, am stabilit cu ei cazările în toate localitățile și le-am rezervat pe atunci pe numele meu, fiind prima oară când am rezervat un loc de cazare.

După ce ne-am făcut bagajele și am rezervat biletele de tren, ne întâlnim pe 1 august la Gara Ploiești Vest, unde ne-am urcat în trenul de noapte către Viena, rezervând locurile la cușetă. Călătoria până în capitala Austriei a fost lungă, dar și plăcută.

Condițiile oferite de CFR au fost mult mai convenabile decât mă așteptam, iar în acea noapte am avut și un somn destul de confortabil.

- Publicitate -

Odată ce am ajuns în capitala Imperiului Habsburgic, am început să o explorăm, cunoscându-ne și mai bine în acest timp. Orașul s-a dovedit a fi unul curat, frumos și sigur, dar și surprinzător de scump, intrarea în majoritatea obiectivelor depășind 15 euro.

După Viena a urmat Praga, unde am început să vedem experiența de a sta la hostel. Acolo am început să facem cunoștință cu oameni din toate colțurile lumii: din Germania vecină până în Australia și Noua Zeelandă, chiar plimbându-ne cu trei băieți din Germania într-o seară prin centru vechi. Capitala Cehiei m-a uimit cu frumusețea ei, având probabil cea mai impresionantă arhitectură din toate orașele pe care le-am văzut.

Următoarea destinație în călătoria noastră a fost Berlin, care m-a impresionat cu atmosfera vibrantă și cu dubla identitate culturală, fiind promovată atât latura clasică a Prusiei, cât și cea tumultoasă a istoriei contemporane. Vederile din Turnul de televiziune și din Coloana Victoriei merită fiecare euro, iar plimbarea prin Memorialul Holocaustului este o experiență ce merită încercată.

- Publicitate -

Din capitala Germaniei ne-am urcat în tren către orășelul bavarez Regensburg, aflat pe malul Dunării, unde am văzut experiența bavareză dintr-o latură mai liniștită. Orașul mi-a depășit orice așteptare, fiind o destinație pe care o recomand tuturor celor ce caută o experiență liniștită.

Din păcate, aici am luat decizia de a schimba traseul, mergând după München în Bratislava în loc de Ljubljana din cauza inundațiilor din Slovenia. Astfel am fost nevoit să fiu spontan și să schimb traseul pe moment.

După atmosfera liniștită din Regensburg a venit cea agitată din capitala Bavariei. Până în München am decis să luăm un autobuz, pentru a diversifica puțin experiența călătoriei, autobuz ce nu a fost inclus în program. Aici am cunoscut la hostel doi americani cu care ne-am înțeles cel mai bine dintre toți tinerii pe care i-am cunoscut la cazări. Deși a fost foarte aglomerat, München a fost și cel mai divers oraș din călătorie existând activități pentru toate categoriile de persoane, inclusiv surferi.

- Publicitate -

După două nopți în capitala Bavariei a venit timpul să părăsim Germania și să ne îndreptăm spre Bratislava. Aici a venit a doua surpriză neașteptată. După ce am trecut granița din Austria către Slovacia, serviciile telefonice au încetat să mai existe și a trebui să cumpăr o cartelă slovacă.

În Bratislava am mers până la Castelul Devin și la o petrecere pe malul Dunării organizată de hostel, acestea fiind două dintre cele mai frumoase amintiri din întreaga călătorie. În general am fost uimit de capitala Slovaciei, care este sigură, rezonabilă la preț și foarte frumoasă; deși nu are reputația altor orașe. În plus, aici am încercat și pierogi, specific Slovaciei, ce s-a dovedit a fi foarte delicios.

Următoarea și ultima destinație a fost capitala Ungariei, Budapesta. Acest oraș este perfect ca o ultimă destinație, fiind plin de viață 24/7, dar și nostalgic în același timp; fiind cu siguranță unul dintre cele mai bune orașe europene.

- Publicitate -

Astfel ajungem în seara de 17 august, când a trebuit să ne luăm rucsacurile în spate și să ne îndreptăm spre gară pentru a lua trenul către casă.

În această călătorie am început și să fac travel vlog pe contul meu de Instagram (@david_mihai_bicu), ceea ce s-a dovedit a fi distractiv, iar eu încă fac travel vlog atunci când plec undeva.

Experiența mea DiscoverEU a fost o călătorie prin care a trebuit să trec prin numeroase provocări, devenind un om mai responsabil, mai spontan și mai deschis la oportunități noi. Sunt profund recunoscător acestei experiențe și aș repeta-o oricând cu drag.

- Publicitate -

Dacă vrei să trăiești această experiență, te poți înscrie între 4 și 18 octombrie pe site-ul programului https://youth.europa.eu/discovereu_ro, dacă ești născut între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2005.

Dacă ai câștigat permisul, drum bun și sper ca drumurile noastre să se intersecteze!”