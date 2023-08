Super artiști la Festivalul Jazz on the Rooftop 2023 de la Ploiești (III)

Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Filarmonica Paul Constantinescu, publică ultimul episod din serialul dedicat artiștilor care vor urca pe scena ediției din acest an a Festivalului Jazz on the Rooftop care se va desfășura la Ploiești în perioada 25-27 august.

Iată cine va concerta în ultima zi a festivalului de jazz:

Norzeatic & Qinta Spartă – 27 august, ora 19:00.

Norzeatic & Qinta Spartă Spartă (Careu’ de Ași, Pași, Tobe și Bași) este un proiect de fuziune între hip hop, jazz și muzică electronică rezultat din colaborarea de lungă durată a MC-ului Norzeatic cu drummer-ul Tavi Scurtu, DJ Tzuc și numeroși instrumentiști ai scenei autohtone de jazz.

Show-urile lor sunt cunoscute pentru invitații surpriză, repertoriul în continuă dezvoltare, freestyle-urile și piesele ad-hoc, liricile elevate și groove-urile contagioase de dans.

Concertele Qinta Spartă au ceva din nunțile saxone – includ obligatoriu “something old & something new, something borrowed, something blue”… – ceva din repertoriul clasic / ceva nemaiauzit / poate un cover, sau oricum o playadă de sample obscure / rhythm, blues, funk, jazz și alte conexiuni cu planuri îndepărtate și adânci – geografic, temporal și sentimental.

Componența: Norzeatic – dume & fx, Albert Tajti – keys, Mike Alex – bas & synth bass, Tavi Scurtu – tobe & sampler, Tzuc – scratches & cuts.

Raphael Wressnig & The Soul Gift Band – 27 august, ora 21:00.

Raphael Wressnig nu este un organist obișnuit. El scoate cu încredere la iveală puterea inerentă și măreția consolei Hammond B-3 și este mândru de rolul său central în interpretarea a ceea ce el numește „soul și funk cu accent pe orgă”. În interpretările lui Wressnig, orga Hammond înlocuiește solistul vocal și interpretează partiturile principale, în timp ce registrul său de bas se îmbină cu tobele și susține ansamblul. Wressnig creează o muzică eclectică captivantă, inspirată dintr-o imaginație ferventă. Fluența sa în soul, funk, jazz și blues i-a adus atenția criticilor internaționali și multiple nominalizări, în decursul ultimului deceniu, în special în cele ale cititorilor revistei DownBeat, fiind declarat drept „Cel mai bun organist al anului”.

De la funk în stil New Orleans la soul și R&B, sunetele percutante ale lui Wressnig aduc la viață muzică dinamică de „mare voltaj”. Întâlnirea dintre vechi și nou se regăsește în stilul său, iar sunetul său combină o vibrație autentică de soul și blues cu o tentă contemporană de funk, oferind o experiență auditivă unică.

Împreună cu „complicii” săi din The Soul Gift Band (Eric Cisbani – tobe și Enrico Crivellaro – chitară), el arată potențialul strălucitor al soul-ului, blues-ului și funk-ului în lumea modernă și va oferi publicului o modalitate nouă de a experimenta aceste genuri vechi.

În catalogul său se găsesc aproximativ 20 de albume, inclusiv două înregistrări live, și momente deosebite precum „Soul Gumbo” sau „Chicken Burrito”. „Soul Gumbo” a fost înregistrat în New Orleans și prezintă personalități proeminente din Crescent City, precum câștigătorul premiului Grammy Jon Cleary, George Porter, Jr. (The Meters), toboșarul Stanton Moore și legenda R&B Walter „Wolfman” Washington. „Chicken Burrito” este un tur de forță în groove, avându-l ca partener de lungă durată pe chitaristul Alex Schultz și pe legendarul toboșar de funk James Gadson.

DJ Alexincase – Warm-up & afterparties

Alexincase este un călător sonic prin spațiu și timp, care oscilează cu ușurință între experimental și clasic, între digital și analog, particularizându-și abordarea pe moment și, mai ales, în funcție de moment! Sunetele hipnotice și straturile de sentimente transpuse și transmise muzical sunt o particularitate mereu prezentă în seturile sale, practic ele fiind și ingredientele speciale pentru a trimite ascultătorii spre călătorii auditive la limita zonei dintre vis și realitate.

Pasiunea lui Alex de o viață, muzica, în special pe vinyl – cu care are o relație de suflet ce ține de mulți ani, l-a adus în punctul în care a început să mixeze multe seturi exclusiv pe vinyl, după mai mulți ani de playere sau digital.

La after-party-urile de la Jazz on the Rooftop VI, Alex ne va purta printr-un playlist eclectic, mixat exclusiv pe vinyl, propunându-ne piese și opere precum: Boulevard și Alabama Blues de St. Germain, The Sounds Of Revolution și Afro Stomp de Giovanni Damico, Kansas City Memories de Jay McShann And His Orchestra sau Mahogani Brown de Moodymann.

De unde poți cumpăra bilete la festival

Bilete Fizice:

Acces general/zi (adulți): 100 lei

Pensionari: 70 lei

Elevi/Studenți: 50 lei

Bilete Virtuale:

Abonament 3 zile: 45 lei (exclusiv online)

Acestea pot fi achiziționate atât de la Casa de Bilete a Filarmonicii, cât și online pe filarmonicaploiesti.ro și entertix.ro. Biletele zilnice la prețuri reduse pentru elevi, studenți sau pensionari pot fi achiziționate exclusiv de la Casa de Bilete a Filarmonicii.

Toate concertele din cadrul Jazz on the Rooftop VI vor fi transmise integral live pe Virtual Concert Hall. Biletele virtuale pot fi achiziționate exclusiv de pe virtualconcerthall.ro.