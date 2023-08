Strângi o haită, apare alta… sau tot aia. Cascadorii râsului cu câinii la Ploiești

Periodic problema haitelor de câini fără stăpân din Ploiești revine în atenția opiniei publice. Și, de fiecare dată „filmul” pare a fi același:

- Publicitate -

Cititorii: Uite haita!; Primăria: Am strâns haita!; Cititorii: Iar e haita!; Primăria: Am strâns haita!; Cititorii: Altă haită (sau tot aia…)! Și, uite așa, „filmul” continuă. Un fel de „Tânăr și neliniștit” pe multe sezoane fără finalizare.

Iar câinii din zona Eminescu sunt ceva de speriat… Periodic aceeași haită reapare, periodic cititorii sesizează, primăria îi strânge și, după o vreme, câinii reapar.

Niciodată nu am primit nicio explicație cu privire la motivul reapariției câinilor. De fiecare dată când am făcut sesizare am primit răspuns că au fost ridicați. Bine, uneori primim sesizare că au fost ridicați deși ei sunt tot acolo, dar asta este altă poveste…

Ar fi interesant de aflat care este traseul câinilor fără stăpân, de la prindere și până la reapariția lor în zona de unde „au fost ridicați”.

În urmă cu nici două săptămâni semnalam prezența haitelor de câini în Malu Roșu și Eminescu. La câteva zile de la sesizare Primăria Ploiești a trimis o informare conform căreia haitele respective au fost ridicate de un echipaj al Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, din cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere. Ieri, în zona Eminescu, surpriză: câini la datorie.

„De obicei dura câteva luni până apăreau din nou. Acum timpul s-a scurtat la câteva zile, se pare…”, a comentat ironic cititorul care ne-a și trimis imagini surprinse în cursul zilei de ieri.

- Publicitate -

Un alt cititor ne-a semnalat faptul că o haită de câini este și în zona 9 Mai. „Să îi adune și pe cei din 9 Mai! Ieri dimineață erau vreo 4-5 in zona Aleea Prislop”, a scris cititorul.

Nu este normal în nicio țară care se vrea civilizată ca problema haitelor de câini să nu poată fi rezolvată o dată pentru totdeauna.

Din păcate, știm că articolul de față este doar un alt episod al serialului fără sfârșit despre haitele de câini din Ploiești. Dar este de datoria noastră să-l „difuzăm”.