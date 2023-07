Ana, micuța ploieșteancă ce a învins cancerul. După 19 luni petrecute într-un spital din Italia, fetița se întoarce acasă, la Ploiești. Mesajul de mulțumire al părinților

Avea doar 6 luni când, alături de părinți, a plecat spre Italia fiindcă aici, în țară, medicii nu îi dădeau nicio șansă. Ana, micuța ploieșteancă diagnosticată cu cancer, e azi bine. Se întoarce acasă după 19 luni petrecute la Institutul Gaslini din Genova. 19 luni în care medicii au făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ca tumora care apăsa pe creierul micuței Ana să dispară. O fetiță tare mult încercată și niște părinți care au înțeles, în tot acest timp, că nu, lumea nu a obosit de la atâta durere. Fiindcă ea, lumea a fost cea care i-a ajutat, prin donații, să și salveze copilul. Fiindcă ea, lumea, a fost cea care i-a dat Anei timp să facă primii pași, să rostească primele cuvinte și să se plimbe pentru prima dată cu trotineta. Și, cel mai important, să zâmbească fiindcă tot ce a fost rău a trecut.

„Nu credeam vreodată că viața ne va aduce în acest moment, dar se pare că Dumnezeu are alt plan cu noi, pe care încercăm să îl înțelegem, să îl acceptam și să îl ducem la bun sfârșit. Noi suntem Ionuț și Alina Radu și anul acesta, în aprilie, a apărut în viața noastră cea mai mare bucurie de pe pământ, fetița noastră, Ana!

Din păcate, după doar 6 luni de viață, în urma unor investigații, am descoperit că micuța noastră are o tumoră pe creier, un gliom de nerv optic! Distanța dintre viața și moarte fiind una foarte mică, pentru a ne salva copilul, am apelat la o clinică din străinătate, care a acceptat să ne primească pentru investigații suplimentare și tratament spunându-ne că situația este critică și viața Anei atârnă de un fir de păr”, era mesajul pe care, în octombrie 2021, părinții fetiței ni-l transmiteau pe adresa redacției. Povestea fetiței a fost pe larg prezentată, iar comunitatea locală a făcut scut în jurul familiei.

S-au strâns banii necesari pentru ca micuța Ana să plece către spitalul din Italia, locul unde medicii i-au dat șansa la viață.

Ana, în 2021, când i-a fost depistată tumora pe creier

Au trecut 19 luni de atunci, iar micuța Ana are 2 ani și 2 luni. Pe 26 iulie va reveni acasă, la Ploiești. Un alt mesaj a venit azi din partea familiei, de data aceasta de mulțumire.

„Sunt Alina Radu, mama Anei Radu, fetița care la 6 luni a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală. Sper că vă aduceți aminte de noi.

Vă scriu, astăzi, la 19 luni distanță de la prima internare la spitalul Gaslini din Genova. Ne întoarcem acasă, iar Ana este bine. Tumora a răspuns la tratament și s-a micșorat. Fiind o tumora neoperabilă, ne vom întoarce la fiecare 3 luni pentru control. Doctorii au fost și sunt foarte mulțumiți de evoluția fetiței noastre, iar noi mai mult decat fericiți că Dumnezeu ne-a auzit rugaciunea și a trimis Har vindecător peste Ana. Chiar dacă și-a pierdut vederea la un ochișor, ne bucurăm că e vie și o avem cu noi.

Mulțumim pentru că ne-ați ajutat să ajungă la cât mai multă lume povestea noastră, iar campania de strângere de fonduri a dat roade.

Ana astăzi are 2 ani si 2 luni si este un copil normal și dornic să își trăiască copilăria fără să mai meargă săptămânal prin spitale. Vă mulțumim, vă transmitem îmbrățișări calde și vă dorim multă sănătate!”, este mesajul plin de sensibilitate al mamei copilei.

Ana, azi, după 19 luni de chimioterapie, pregătită să revină acasă, la Ploiești