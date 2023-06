Parc din Ploiești transformat în terasă în aer liber: grătare, muzică la maxim și petrecăreți puși pe scandal

Temperaturile ridicate din această perioadă i-au făcut pe mulți tineri din Ploiești să caute modalități de a petrecere timpul liber în orice fel. Așa se face că, în multe parcuri din Ploiești muzica pusă la boxe portabile se poate auzi până târziu în noapte, consumul de alcool în locurile publice a redevenit o modă, iar absența oamenilor legii o obișnuință.

O astfel de situație ne-a fost sesizată de un cititor fidel al ziarului Observatorul Prahovean, domiciliat în cartierul 9 Mai din Ploiești

Scrisoarea Cititorului

A venit vremea frumoasa, ceva căldură, nimic deosebit. Problema este că au început și locuitorii zonali să pună „stăpânire” pe parcuri și parcări.

O astfel de situație se găsește și în cartierul 9 Mai, zona parcării și parcului de joacă pentru copii din spatele blocului 22, str. Aleea Prislop sau spatele bl 26,str. Mărășești (este aceeași locație, dar am dat 2 repere).

Că sunt locatari zonali sau nu, fiind prieteni sau cunoștințe cu aceștia, se adună pentru „răcorirea” de după-amiază sau seara, fiind consumate băuturi alcoolice pe domeniul public (parc/parcare).

Alt aspect, care este mai deranjant, ar fi acela că mare parte vin cu auto personale sau de firma, ce le parchează haotic după bunul plac, blocând de multe ori intrarea parcării.

Mai mult, fac adevărate șezători pe locurile libere de parcare, întinzându-se cu scaune pliante, iar dacă sunt rugați să facă loc pentru a parca, devin irascibili,reproșând că: „Ce ți-ai tras parcare?”. De aici și diverse altercații.

La toate acestea, mai se adaugă când și când grătare și muzică pusă în mașină, ascultată cu ușile deschise sau geamurile mașinii lăsate, având un volum sonar mai mult decât decent.

Ca un „bonus” se menționează că după X cantitate de „lichid răcoritor”, trebuie că anumite persoane să-și facă anumite necesități fiziologice. Nefiind un parc/parcare cu toaletă publică, nu rămâne că acestea să fie făcute decât în trei locuri.

În grădina din spatele blocului 27, în mica grădina din fața apartamentului meu sau lângă punctul Trafo electric, toate obiective în imediata apropiere a parcului și parcării menționate.

Daca pe 21.06.2023, în jurul orei 19:20 am solicitat un echipaj de Poliție Locală pentru aspectele semnalate mai sus, la scurt timp după ce au plecat cele 2 echipaje sosite, am fost apostrofat de persoanele pentru care am solicitat intervenția că pot face câte sesizări am chef că nu au ce sa le facă, lăudându-se cu x-y-z persoane ce le sunt rude sau cunoștințe în Poliție sau alte structuri.

Aici chiar înclin să cred, deoarece am observat că, într-adevăr, deși se consumă băuturi alcoolice, echipaje Poliție cu Nr. MAI sau Poliție Locală opreau lângă ei și ori stăteau minute în șir la dialog fără să coboare din mașină, ori opreau scurt timp pentru a se saluta și plecau.

Nu doresc să fiu acea persoană care face sesizări telefonice periodice și reale. Vreau doar să fie aplicată legea corect, zona să fie inclusă în ordinul de patrulare zilnic, iar măsurile luate să nu fie în funcție de factorul „x” persoana are rudă în M.A.I., „y” persoana care lucrează în ceva structură a Consiliului Județean sau mai știu eu ce persoană privilegiată este.”

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere cu privire la această situație IPJ Prahova și Poliției Locale Ploiești.