Asociația Master Peace România organizează Model Unesco Ploiești la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Asociația Master Peace România organizează în perioada 22 – 23 iunie 2023 a doua ediție a evenimentului Model Unesco Ploiești în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești.

Ce este Model Unesco?

Model Unesco este un exercițiu educațional în care elevii intră în rolul reprezentanților unor state membre UNESCO, simulând ședințele care se desfășoară în cadrul Organizației. Structura exercițiului împarte participanții în patru comisii: General Committee, Culture and Education Committee, Social Sciences Committee și Sciences Committee, fiecare pornind discuțiile de la un topic general stabilit pe baza problemelor mondiale.

În prima parte a evenimentului participanții își expun pe baza unui discurs, problemele țărilor pe care le reprezintă urmând ca în a doua parte să se organizeze dezbateri pentru soluționarea topicului din comisia respectivă. La final are loc o ședință generală cu toți participanții din fiecare comisie în care se votează propunerile alese.

Scopul

Scopul evenimentului este de a prezenta tinerilor metode prin care problemele l umii sunt dezbătute și soluționate. Astfel, participanții vor învăța ce înseamnă puterea unui discurs bun, a dezbaterii, lucrului în echipă și mai ales a diplomației.

Desfășurarea evenimentului

Prima ediție a avut loc în perioada 12-14 martie 2019 în cadrul Liceului Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești. După o perioadă pandemică de 3 ani, în vara aceasta are loc a doua ediție a evenimentului la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” pe 22 – 23 iunie 2023. În prima zi elevii vor porni dezbateriale de la topicul general „Living Heritage and Indigenous People” urmând ca fiecare comisie să discute aspecte ce țin de aria de specializare:

1. Culture and Education Committee – Passing on our living heritage through international recognition;

2. Social Sciences Committee – International recognition of Indigenous people;

3. Sciences Comiittee – Technologies and heritage of Indigenous people;

În a doua zi, participanții vor vizita Palatul Parlamentului din București și centrul UNESCO din România.

Participanți

În cadrul evenimentului vor participa în total 100 de elevi și profesori coordonatori din România, Italia (JUMP Gioventù in riSalto), Slovacia (Asociația EDU4U), Turcia (Validebağ Science High School) și Martinica (High on Life Martinique).

Din partea României vor fi prezente Asociația Master Peace Romania, Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Colegiul Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Colegiul Național „A.I. Cuza”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Liceul Tehnologic „Șerban Vodă” Slănic, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil și Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte.

Cine este Master Peace Romania?

Master Peace România este o organizație non-guvernamentală înființată în ianuarie 2016. În prezent are 100 de membri și peste 150 de voluntari în toată țara. Organizația vede lumea ca pe un loc în care pacea și toleranța sunt valorile ce trebuie să predomine în viețile oamenilor. De accea, MasterPeace România încearcă să promoveze aceste cuvinte cheie pornind de la cel mai important strat în societate, tinerii, adică viitorul țării ce poate fi îndrumat spre o gândire deschisă, tolerantă și optimistă.

Pentru mai multe detalii despre eveniment puteți accesa Platforma Model Unesco 2023. https://sites.google.com/view/muploiesti/?usp=share_link