Viața la bloc. Ce probleme reclamă locatarii din Ploiești

2. Trotuarele să fie trotuare! Nu pietonii pe șosea, să nu știi când îți apare un copil in fața mașinii, dar nici mașinile pe unde ar trebui sa fie persoanele cu dizabilități sau părinții cu copiii mici

3. Poluarea! Garda de mediu să fie verificată de ce naiba simte numai miros de garofițe in Ploiești, când de fapt e iadul pe pământ, numai sulf, PM10, PM 2.5 și alte asemenea

4. Spatiile verzi să fie redate populației! Nu să facă tovarășul primar blocuri pentru prieteni! Nu, înființate în orice colțișor spatii verzi curate, bine întreținute, cu udare prin picurare îngropată, cu bănci pe care să se stea decent, umbrare, etc.

5. Garcea să fie în patrulare PE JOS non stop in tot orașul, mai ales intre orele 19.00 până dimineața la 8.30-9.00; să nu poți să te scobești in nas in vreun ungher al orașului fara să te vadă vreunul! Și să dea și amenzi bronzaților, nu doar băbuțelor!

6. Anveloparea obligatorie a blocurilor pe baza unui proiect gândit, verificat, unitar!

7. După ce ai rezolvat casele, faci PARCURi pentru copii și adulți, să se recreeze, că de aia îți plătesc taxe și impozite

8. Curățenie! Ok, ai făcut curat, ai montat coșuri, pune-l pe garcea să COBOARE din mașină și să le păzească, până la urmă de aia ia o grămadă de bani, să PĂZEASCĂ!!!

9. Eliminați pe cât posibil bugetarii! Din orice domeniu, de la încasări de taxe până la orice altceva; și eliminate și părândărăturile „la firul ierbii”, că doar știm că acolo e grosul

10. Taxă pe autoturisme! De orice fel! Vrei in centru? Ok, plătește! Asigura transportul in comun decent, cu fonduri europene, că doar ți-ai mărit salariul că speri sa faci proiecte, și pune lumea să meargă GRATUIT cu transportul in comun! Toți, nu numai lipitorile bugetare, nu numai pensionarii sau elevii, ci toți, că și ăla cu salariul minim pe economie ar vrea să aibă în trăi cât de cât mai bun; în afară se poate, deci ar trebui sa se poată și la noi.