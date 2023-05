Reduceri la carburanți, analize medicale, Therme și vacanțe, avantajele membrilor SAPAS, cel mai ”tânăr” sindicat din Prahova

Printre sindicatele care au luat ființă recent în Prahova se numără și Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale ”Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS). Pentru că acesta este afiliat la Federația Publisind, care face parte din Blocul Național Sindical, membrii de sindicat SAPAS beneficiază de numeroase avantaje materiale.

- Publicitate -

Val de înscrieri în SAPAS

În urmă cu mai puțin de un an a luat ființă la nivelul ASSC din cadrul Primăriei Ploiești Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale ”Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS).

În doar câteva luni, în sindicat s-au înscris peste 400 de angajați din administrația publică locală și societățile subordonate Consiliului Local Ploiești, precum SGU sau CSM.

Ce avantaje au membrii de sindicat

Aceștia au fost atrași și de o serie de avantaje, în special materiale, oferite de sindicatul SAPAS, care s-a afiliat la Federația Publisind, parte a Blocului Național Sindical.

- Publicitate -

Printre avantaje se numără reducere la carburanți (0,2 lei/litru), până la 25% la efectuarea analizelor medicale în majoritatea lanțuri de laboratoare din sistemul privat, abonamente la clinici medicale private, 15% reducere la Therme București, precum și oferte speciale la cazare în diverse hoteluri de pe litoral și la servicii de telefonie mobilă.

Reducerile sunt valabile atât pentru membri de sindicat, cât și pentru ceilalți membri ai familiilor lor.

Sporuri tăiate în 2018 și recuperate în instanță

”Am început acest demers din nevoia angajaților din administrația publică și asistență socială de a fi reprezentați de un sindicat Pe lângă avantajele oferite de sindicatul nostru, ca membru al Publisind, am reușit să recuperăm în instanță pentru membrii noștri care sunt angajați la ASSC mai multe sporuri, care au fost tăiate în 2018, precum și cinci zile în plus de concediu de odihnă. De asemenea, am reușit să-i ajutăm pe cei cu probleme de sănătate să fie tratați la spitale și clinici din București” a declarat pentru Observatorul Prahovean Florian Radu, președintele SAPAS.

- Publicitate -

Florian Radu este de profesie inginer, cu diplomă master în Managementul Sectorului Public și Studii Europene (UPG Ploiești), expert în achiziții publice, angajat al ASSC Ploiești.

Liderul de sindicat a intrat în ”vizorul” conducerii Primăriei Ploiești

Activitatea sa de lider de sindicat a atras atenția conducerii Primăriei Ploiești, care a luat o măsură abuzivă împotriva sa, care a fost desființată de instanță. Detalii despre acest subiect puteți citi în curând pe Observatorul Prahovean.