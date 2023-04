Târg caritabil în comuna Balta Doamnei. S-au strâns peste 10.000 de lei pentru doi copii bolnavi de cancer din Ploiești

Solidaritatea nu ține cont de vârstă, situație materială sau socială. Asta a demonstrat-o comunitate din comuna Balta Doamnei, care s-a mobilizat exemplar pentru a ajuta doi copii bolnavi de leucemie, aflați la tratament în Italia.

Vineri, elevii, părinții și profesorii Școlii Gimnaziale „Sfinții Împărați”, Comuna Balta Doamnei au organizat un nou târg caritabil, de data aceasta pentru doi copii din Ploiești, bolnavi de leucemie, aflați în Italia la tratament.

Unul dintre cazuri este cel al Daryei Theoris, care luptă, de două luni, să învingă cancerul. Observatorul Prahovean a relatat cazul micuței aici:

Al doilea caz pentru care comunitatea din Balta Doamnei s-a mobilizat este cel al lui Darius, un băiețel de nici 5 ani, din Ploiești, diagnosticat, la fel, cu cancer. Mai multe despre cazul lui Darius puteți citi aici:

Copiii, alături de părinți și profesori, au confecționat ornamente de Paște, au adus prăjituri și și-au pus jucăriile la vânzare ca să strângă bani pentru cei doi copii din Ploiești.

Prăjiturile, potrivit organizatorilor, au fost realizate de întreaga echipă, profesorii asigurând tot ceea ce a fost necesar, de la ingrediente până la preparare și vânzare. În cadrul evenimentul au fost preparate clătite, sandvișuri calde, ciocolată caldă și pizza, pe care le au pregătit pe loc și le au vândut.

„S-a strâns suma de 10.200 de lei, care va fi împărțită egal între cele două cazuri. De Crăciun, am avut un târg asemănător.

Am mers cu colindul prin comuna și am strâns 28.000 de lei, pe care i-am distribuit către o fetiță de un ani și patru luni, victima unui accident de circulație, în urma căruia a pierdut parte din creier, are multiple fracturi și necesită multă recuperare foarte costisitoare.

Târgurile caritabile sunt o tradiție a comunității noastre de vreo 7-8 ani și pe această cale, le mulțumim public părinților și copiilor, colegilor profesori, care se implică trup și suflet de fiecare dată”, susțin organizatorii.

Iată imagini de la Târgul Caritabil din Balta Doamnei.

