Doctor bun. ”Neurochirurgul Alexandru Papacocea mi-a dat șansa la o viață fără dureri cumplite la coloană”

Campania Observatorul Prahovean ”Doctor bun”, dedicată medicilor valoroși din Ploiești/Prahova, continuă. Astăzi publicăm scrisoarea de mulțumire a unui ploieștean pentru Alexandru Papacocea, neurochirurg la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.

Mesajul transmis de Radu Sandu:

”Mă consider tânăr la 35 ani și totuși, datorită sportului de performanță din adolescență, combinat cu luarea în greutate accelerat, am reușit la 30 ani să am hernie de disc.

Îmi amintesc și acum, cum m-am trezit duminică de dimineață și după ce m-am așezat la masă, am simțit o înțepătură în coloană și nu am putut să mă mai ridic… a doua zi, trebuia împreună cu soția să plecăm în concediu.

Cu greu am reușit să mă ridic și ajutat, am ajuns la UPU la Spitalul Județean Ploiești. Era o zi frumoasă de început de primăvară, iar eu abia mă mișcam, iar cu așezatul pe scaun ieșea din discuție.

De gardă în acea zi era Dr. Alexandru Papacocea, neurochirurg, un tânăr medic școlit în SUA, și provenit dintr-o cunoscută familie de neurochirurgi, aveam să aflu mai târziu.

Acesta, foarte calm, m-a rugat să execut mai multe mișcări, după care mi-a spus că trebuie să fac un RMN, dar suspiciunea lui este că am hernie de disc și aceasta trebuie operată.

Cu calm, mi-a explicat riscurile operației, că exista 5% șanse de infecție, ceea ce implicit duce la punerea mea totală în gips pentru 15 zile. A explicat că este o procedură de aproximativ 90 minute și că recuperarea durează minim 90 zile, dar că totul depinde de pacient și de respectarea tratamentului și procedurilor post operatorii. În final, mi-a explicat că ar putea să mă opereze în jurul datei de 15 martie.

Cu toate aceste informații, cu trimitere pentru RMN și bineînțeles cu o rețetă pentru dureri, am plecat îngândurat acasă. Aici mă așteptau soția și părinții, care cum au auzit acestea au zis să mai cer o opinie dar să fac RMN-ul. M-am prezentat la un alt medic, iar opinia acestuia a fost aceeași ca cea a Dr. Papacocea, doar că modul a fost total diferit.

După studierea CD-ului acesta a deschis agenda și îmi aduc și acum aminte vorbele sale „pe 21 am loc să te bag la cuțit”. Am ascultat de multe ori opiniile multor pacienți și cunosc minunile realizate de acesta, dar sincer, m-am simțit ca la măcelarie. Cred că acel medic, după o viață în slujba lui Hipocrate, a uitat ce înseamnă empatia.

Am plecat după acest control cu gândul clar că indiferent de opinia celor din jur, mă voi opera la Dr. Papacocea. M-am internat pe 14 martie, mi s-au făcut toate analizele necesare, iar pe 15 eram pe masa de operații.

Îmi aduc și acum aminte cum priveam până să fiu anesteziat, tavanul scorojit al sălii de operație, iar domnul doctor a venit să-mi repete procedura, să-mi dea curaj că sunt un tânăr de 30 ani și că daca cei de 70 ani sunt bine, nu trebuie să am emoții și chiar să glumească pe seama faptului că brancardierii vor avea puțin de furcă cu mine, la gabaritul meu.

Am adormit cu niște dureri înfiorătoare și m-am trezit după aproape 3 ore, ca și cum renăscusem. Aparent, au fost mici complicații, bucata de disc era deja ruptă și se rotise, iar aparent trăisem cu ruptura acelui disc de câțiva ani.

Când am deschis ochii, dr. Papacocea era lângă mine și a urmat controlul standard de observare a stimulilor pentru a ști dacă totul este bine. Cei care m-au însoțit mi-au povestit că în timpul operației, fiindcă a durat mai mult decât procedura standard, a ieșit de 2 ori la ei pentru a le explica situația.

După operație, am rămas internat peste noapte, înainte de a ieși din tură fiind din nou vizitat de către doctor, verificând că totul este în parametrii normali. După externare, au urmat 2 săptămâni în care la fiecare două zile mergeam la pansare și control, până când mi-au fost scoase firele.

Pentru mine domnul doctor mi-a oferit șansa să renasc, să știu cum este să te simți ca un nou născut, fără să știi ce este aceea durere.

Au trecut deja 5 ani de la operație, perioadă în care nu am avut niciodată probleme cu coloană și în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa ca în acea zi să fie de gardă Dr. Alexandru Papacocea.

În final, m-am bucurat enorm când am văzut că OMV-Petrom a finanțat modernizarea sălilor de operații. Era păcat să avem specialiști atât de buni, dar care să nu aibă condiții.

Există încă speranța pentru ziua de mâine, atât timp cât vor exista astfel de medici, dedicați dar care mai ales au un suflet de aur!”