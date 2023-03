Un altfel de mărțișor, de 1 Martie. „Ziua inimilor deschise”, la Dumbrava – FOTO

Sute de elevi, cadre didactice și părinți din Dumbrava s-au mobilizat, de 1 Martie, într-o acțiune caritabilă. Elevii de la cele trei școli din localitate au confecționat mărțișoare, iar din banii strânși au cumpărat alimente pentru familiile nevoiașe din comună.

Se spune că faptele bune stau ascunse în gesturile mici. Sute de elevi din Dumbrava, alături de cadre didactice și părinți, s-au mobilizat de 1 Martie pentru a oferi un strop de bucurie familiilor nevoiașe din localitate.

Elevii celor trei școli din comuna Dumbrava (Școala Gimnazială „Învățător Dinu Nicolae”, Școala Gimnazială Ciupelnița și Școala Primară Zănoaga) au organizat, de 1 Martie, „Serbarea primăverii și a naturii”, dar și un târg de mărțișoare care, anul acesta, a avut un scop caritabil. Cei mici au susținut spectacole la căminele culturale din Dumbrava și Ciupelnița, iar elevii claselor gimnaziale au avut o altă inițiativă care merită lăudată.

Puterea exemplului. „Om cu om putem face o schimbare”

Timp de mai bine de o săptămână, elevii claselor gimnaziale din comuna Dumbrava au confecționat mărțișoare colorate din mărgele, hârtie și chiar din semințe, iar de 1 Martie, la târgul de mărțișoare „Ziua inimilor deschise” au dat startul unei campanii de ajutorare a familiilor nevoiașe din localitate.

„Om cu om putem face o schimbare”, au scris copiii pe afișul de la târgul de mărțișoare din localitate. Din banii strânși din vânzarea mărțișoarelor, copiii au cumpărat alimente pentru familiile nevoiașe.

„Prin activitatea de astăzi am sărbătorit începutul primăverii. Prin organizarea târgului de mărțișoare am dorit să învățăm copiii ce înseamnă bunătatea și empatia. Copiii cu care am mers să împărțim pachetele alimentare familiilor nevoiașe au declarat că se simt extraordinar, mulțumiți de fapta bună pe care au făcut-o azi. Le mulțumim părinților pentru implicare”, ne-a spus Izabela Dinu, profesor învățământ primar.

A fost, de fapt, un altfel de Mărțișor oferit cu bucurie și entuziasm de elevii din Dumbrava pentru familiile nevoiașe din localitate. Totul a fost posibil și cu ajutorul oamenilor cu suflet mare din comună, dar și al părinților, care au sprijinit inițiativa copiilor.