Pățania unui prahovean cu Engie, după ce a devenit prosumator

Un prahovean a încheiat pe 1 octombrie anul trecut un contract de prosumator cu Engie, însă până acum nu a primit nicio factură conform noului său statut de client.

Sesizarea cititorului Petru C.:

Bună ziua, as dori sa va semnalez o problema în ceea ce privește relația cu furnizorul de servicii ENGIE România sucursala Prahova.

Sunt client la ei de mai mulți ani, iar din 1.10.2022 am semnat un contract de prosumator cu Engie. Începând cu aceasta data ar fi trebuit sa se emită facturi conform noului meu statul de client. Acest lucru nu s-a intamplat.

Am așteptat pana in decembrie sperând ca se remediază problema. Începând cu data de 16 decembrie am început sa întreb ce se întâmplă. Prima sesizare făcută a fost telefonic, iar persoana cu care am vb a spus ca va face o sesizare scrisa in numele mea. Răspunsul a venit spunandu-mi ca pana la finele anului 2022 cel târziu începutul lunii ianuarie se va remedia situația.

Am așteptat pana în data de 10.01.2023 cand am făcut din nou sesizare (nr1892280) în scris prin formularul de pe site dar și telefonic și mi s-a primit ca răspuns voi primi factura pana cel târziu sfârșitul lunii ianuarie.

În data de 25.01.2023 am reluat procedura de sesizare (nr.1907310) atât în scris cât și telefonic și răspunsul a fost sa nu ma grăbesc pentru ca nu s a sfârșit luna și voi primi factura conform contractului pana la sfarsitul lunii ianuarie.

În data de 31.01.2023 după o discuție telefonica cu o angajată din call-center de la Engie, am fost asigurat ca se interesează, va face o noua sesizare și va reveni cu un raspuns în aceeași zi sau cel târziu ziua următoare, lucru care nu s a intamplat.

Citește și De ce apar pe facturile locuitorilor din Mitică Apostol servicii de canalizare, deși cartierul nu are rețea funcțională

În data de 02.02.2023 am scris din nou o sesizare( nr.1933826)la care raspunsul a fost ca voi fi instiintat imediat ce vor avea un răspuns nemaifiind specificat de data aceasta un termen. Menționez ca din octombrie nici pentru furnizarea de gaze nu am primit factura. De asemenea as dori sa va informez ca am prieteni, prosumatori în contract cu ENGIE, care au primit facturi.

Consider ca atitudinea pe care o adopta Engie este de desconsiderare a clienților nu respecta contractul semnat. Atașat am pus doua print screen-uri de la sesizări. Am mai și sters din ele pentru ca am sperat sa nu ajung în situația de a ma folosi de ele. În mod sigur în baza lor de date exista și toate sesizările dar și discuțiile telefonice.

Va mulțumesc. Cu respect, Petru C.”

La solicitarea Observatorul Prahovean, oficialii ENGIE Romania au transmis următorul punct de vedere:

”Clientul în cauză a contractat o ofertă combinată de gaze naturale, energie electrică și servicii tehnice, cu valoare fixă lunară, în luna februarie 2021. Ulterior, începând din octombrie 2022, acesta a devenit prosumator. Din acel moment, produsul contractat inițial nu mai era compatibil cu modalitatea de facturare aplicabilă prosumatorilor, fapt pentru care a fost necesară încheierea de contracte separate pentru furnizarea de gaze naturale și furnizarea de energie electrică.

Clientului i s-a propus această soluție în noiembrie 2022 și a fost finalizat procesul efectiv în decembrie 2022.Facturarea energiei electrice în calitate de prosumator s-a putut realiza începând cu luna ianuarie 2023. Clientul a fost contactat de către consilierii noștri, i s-au adus toate clarificările necesare și s-a agreat modalitatea de plată a facturilor respective”.

UPDATE Clientul a primit până la urmă facturile mult așteptate de la Engie.