O prahoveancă, bătută și amenințată cu moartea de către propriul tată. „De față cu Poliția a zis că îmi dă cu toporul în cap și merge la închisoare”

De luni de zile, o femeie din Gura Vitioarei, trăiește un adevărat calvar. A fost bătută în nenumărate rânduri de către propriul tată, motivul fiind acela că „nu m-a suportat de când m-am născut”. Emanuela Radu, acum în vârstă de 33 de ani, a fost nevoită să își scoată certificat medico -legal, după ce tatăl i-a spart capul, dar și să ceară ordin de protecție împotriva părintelui abuziv. Ordin care, însă, nicio secundă nu a fost respectat, de aici urmând și numeroase plângeri pe care tânăra le-a făcut atât la secția de poliție din comună, cât și la Poliția din Vălenii de Munte.

Emanuela Radu trăiește o viață de coșmar, mai ales că puțini sunt cei care o cred că un bătrân de 74 de ani și-ar putea agresa fizic fiica, dar și pe mama acesteia, fosta concubină a bărbatului.

„Mi-a spart capul!”

„Tatăl meu biologic pozează în bătrânelul neputincios. Cine îl vede și nu îl cunoaște, nu ar zice că e în stare să spargă geamuri, să lase mesaje de amenințare pe poartă, să se jure că dă foc la casă și să mă lovească pe la spate. Mi-a dat cu bastonul fără de care, zice el, nu poate să meargă, în cap. Am avut fractură de craniu și am fost nevoită să îmi scot certificat de la IML. Totul, probat cu documente.

În alte dăți, m-a prins și, la fel, m-a lovit până m-a învinețit, folosind orice obiect contondent care îi venea la mână. Sunt profesoară de pian. Pe fond de stres, am dezvoltat reacții anxioase, dar și o boală autoimună. Nu mai pot să îmi văd de activitate din cauza calvarului în care trăiesc. Acasă am un pian. Aveam copii pe care îi meditam. Cine mai are curajul să își lase copilul la mine acasă când „tatăl” meu permanent mă amenință cu moartea”, povestește, neputincioasă, prahoveanca.

„A spus, de față cu polițiștii, că mă omoară cu toporul și merge la pușcărie”

Cel mai recent conflict a avut loc chiar la finele anului trecut. Constantin Radu, povestește fiica, a scos un cuțit cu care a amenințat că o omoară. „Am sunat atunci la 112. În prezența echipajului de poliție a spus că el mă omoară și merge la închisoare. E liber și acum să facă ce vrea. Nu mai rezist nici fizic, nici psihic. Tot în fața agenților de poliție, a amenințat că ne dă cu toporul în cap și mie și mamei, lucru care apare și în sentința dată de Judecătoria Vălenii de Munte, unde am intentat proces”.

Ordin de protecție, care nu a fost respectat, spune femeia

Problema în această familie este una mai veche. Bărbatul a fost căsătorit și mai are trei copii, care trăiesc undeva în Buzău. Concubina și fiica din Gura Vitioarei au aflat de această familie anul trecut. Cel puțin așa susține Emanuela Radu.

„Mie mi-a fost milă să îl las pe drumuri când s-a despărțit de acea femeie. Am zis că e tata, indiferent ce a făcut și cât a greșit. Avem două imobile în curtea în care stăm. Ambele sunt pe numele mamei mele, Camelia Călin. Practic, legal, el nu are niciun drept aici. Mi-a fost milă, dar, efectiv, îmi distruge viața, Scandaluri, bătăi, a aruncat toate lucrurile în stradă, amenință cu moartea constant”, a mai spus femeia.

Acum, ordinul de protecție al Emanuelei Radu a expirat. Nu că ar fi fost respectat, spune fiica, deși lui Radu Constantin i-a fost interzis, acum 6 luni, să se apropie la o distanță la mică de 20 de metri de victime, dar și să aibă orice fel de legătură, inclusiv telefonică, cu cele două, mamă și fiică. „ În caz contrar, spune în sentință, fapta reprezintă infracțiune. Iar eu toate dovezile de la IML cum că m-a lovit, inclusiv faptul că mi-a spart capul, le am din această perioadă în care ar fi trebuit să funcționeze ordinul de protecție. Ori asta nu s-a întâmplat. De fiecare dată am chemat Poliția și nu s-a întâmplat nimic concret”, mai relatează femeia.

Emanuela Radu nu vrea decât ca bărbatul care îi este tată să fie evacuat de pe o proprietate unde nu are niciun drept legal

„Poate așa, de fapt doar așa, mi-aș găsi și eu liniștea. Să nu mai trăiesc în teroare și ziua și noaptea, mereu uitându-mă în spate să nu îmi dea cu ceva în cap. Din nou. Poate de data asta să mă lase lată”, a conchis Emanuela Radu.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere reprezentanților IPJ Prahova. Acesta va fi publicat în momentul în care ne va fi transmis.